Emergenza pediatrica, in un anno oltre 6.800 interventi del 118 Emilia Ovest

Sono stati 6.823 gli interventi effettuati nel 2025 dal Sistema 118 Emilia Ovest su pazienti pediatrici, attraverso le équipe altamente specializzate delle Emergenze territoriali e dell’elisoccorso. Nei primi sei mesi del 2026 gli interventi sono stati 3.619. L’eliambulanza è stata impiegata 76 volte nel 2025 e 33 nei primi sei mesi del 2026, nei casi in cui il mezzo aereo poteva garantire un vantaggio in termini di rapidità e disponibilità di competenze e trattamenti avanzati. Un’attività senza sosta che interessa principalmente le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia e richiede una risposta modulata sulla situazione clinica, sull’età del paziente, sulla distanza dall’ospedale, sulla disponibilità delle risorse e sulla necessità di competenze specialistiche. In base a questi elementi possono essere attivati mezzi su gomma, équipe avanzate, elisoccorso o trasferimenti urgenti tra strutture ospedaliere.

«I dati ci parlano di un impegno costante sul territorio e una risposta che deve essere costruita in funzione delle caratteristiche di ogni singolo intervento – spiega Teresa Di Bennardo, dirigente del Dipartimento del Polo delle Centrali operative ed Elisoccorso Emilia Ovest -. La gestione dell’emergenza pediatrica richiede un coordinamento stretto tra Centrale operativa, équipe territoriali, elisoccorso e ospedale. Nei casi più complessi la continuità del percorso assistenziale è fondamentale, dalla prima valutazione fino alla presa in carico nei reparti specialistici».

Nei primi sei mesi del 2026 sono stati 79 i pazienti con codice di valutazione critico seguiti dalla Centrale. La maggior parte dei pazienti pediatrici destinati all’ospedale di Parma viene presa in carico dalla Pediatria generale d’urgenza, mentre i casi più complessi vengono indirizzati direttamente alle strutture intensive. La rete ospedaliera si integra con l’attività della Terapia intensiva pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, inaugurata nel dicembre 2021, e con i protocolli dedicati alla gestione e al trasferimento dei pazienti critici. «Il nostro team di rianimatori pediatrici è impegnato sia in ospedale, nelle sale specialistiche o all’interno del reparto di Terapia intensiva pediatrica, ma anche sul campo, in elicottero o nell’emergenza territoriale. Inoltre siamo impegnati nei trasferimenti extraospedalieri, come nel caso del progetto EPTT», sottolinea Clelia Zanaboni, responsabile della Terapia intensiva pediatrica del Maggiore.

Il Team di Trasporto Pediatrico d’Emergenza (EPTT), di cui è referente Francesco Domenichelli, consente di mettere a disposizione competenze specialistiche di rianimazione pediatrica per la stabilizzazione e il successivo trasferimento dei bambini in condizioni critiche verso la Terapia intensiva pediatrica di Parma. Domenichelli collabora inoltre con la Centrale 118 al progetto Flagmii, piattaforma attraverso la quale il rianimatore pediatrico può supportare a distanza le operazioni di soccorso. La Rianimazione pediatrica rientra nella Prima Anestesia e Rianimazione e nel Dipartimento provinciale di Emergenza-Urgenza, diretti da Sandra Rossi. Dall’intervento sul territorio alla presa in carico ospedaliera, fino al trasferimento specialistico, la gestione del bambino critico si fonda quindi sull’integrazione tra professionalità e strutture in cui anche la formazione avanzata svolta dal Centro BIOS dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, di cui Gian Luca Gonzi è responsabile scientifico, gioca un ruolo importante sia per la formazione che per l’aggiornamento delle competenze.