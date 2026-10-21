Emergenze cardiologiche e insufficienza respiratoria, Piacenza protagonista a Roma per i Giovedì del San Camillo Cuore

Quando uno scompenso cardiaco acuto si accompagna a insufficienza respiratoria, la gestione del paziente in Terapia intensiva richiede competenze specialistiche, tecnologie avanzate e soprattutto la capacità di scegliere il trattamento più appropriato al momento giusto. È questo il tema affrontato da Matteo Villani, medico anestesista rianimatore dell’Azienda Usl di Piacenza, intervenuto a Roma nell’ambito dei Giovedì del San Camillo Cuore, ciclo di incontri scientifici promosso dall’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini e dedicato alle più recenti strategie di diagnosi e trattamento delle malattie cardiovascolari.

Villani ha partecipato alla giornata dedicata alle emergenze e alle complicanze nelle Unità di terapia intensiva cardiologica, con una relazione sulla gestione dell’insufficienza respiratoria nei pazienti cardiologici critici. “Nei pazienti con scompenso cardiaco acuto ricoverati in Terapia intensiva – spiega – è fondamentale garantire un supporto ventilatorio adeguato. Uno degli aspetti più complessi è il timing, ovvero la capacità di scegliere e applicare la strategia ventilatoria più appropriata al momento giusto, in relazione alle condizioni cliniche del paziente”. In queste situazioni, il contributo dell’anestesista rianimatore è fondamentale per la gestione dell’insufficienza respiratoria e per l’impiego delle diverse tecniche di supporto ventilatorio, nell’ambito di un percorso di cura che richiede una stretta integrazione con le competenze cardiologiche.

L’ospedale di Piacenza rappresenta un riferimento importante per la gestione delle emergenze cardiologiche e dispone, nella propria Terapia intensiva (diretta da Ruggero Massimo Corso), delle tecnologie e dei presidi necessari per applicare tecniche avanzate di supporto respiratorio. “La gestione di queste emergenze – sottolinea Villani – richiede una collaborazione continua tra medici intensivisti e cardiologi. Le competenze delle due specialità si integrano nella valutazione del paziente e nella scelta delle strategie terapeutiche. È un lavoro di équipe nel quale la disponibilità delle tecnologie deve accompagnarsi alla capacità di utilizzarle in modo tempestivo e appropriato”. L’evoluzione delle cure intensive offre oggi strumenti e possibilità di trattamento sempre più avanzati. Accanto alle diverse modalità di ventilazione, un ruolo importante può essere svolto, nei casi che lo richiedono, anche dalle tecniche di supporto extracorporeo. L’innovazione tecnologica deve però accompagnarsi a un aggiornamento costante dei professionisti e all’applicazione delle linee guida internazionali. “Il lavoro in Terapia intensiva – aggiunge Villani – è caratterizzato dalla continua ricerca di strategie capaci di migliorare la gestione dei pazienti più complessi. La sfida è tradurre le conoscenze scientifiche e le possibilità offerte dalle nuove tecnologie in decisioni cliniche appropriate, soprattutto quando è necessario intervenire in tempi rapidi”.