Emozioni in musica, tra giovani e affermati talenti, per il concerto Guadagnini del Rotary Valtidone
La Chiesa Parrocchiale di Bilegno ha ospitato il suggestivo concerto Guadagnini organizzato dal Rotary Valtidone, all’insegna della celebrazione di giovani talenti piacentini del Conservatorio Nicolini di Piacenza. Si sono infatti esibite le vincitrici della borsa di studio “Roberta Tamborlani”: Manuela Mosca (del 2 °anno del biennio, che vince 1200 euro) ed Emma Rocca (del 3° anno del triennio, 800 euro), entrambe bravissime violiniste. Alla loro esibizione è seguito il concerto del Quartetto d’archi Teatro alla Scala di Milano, formato da Simonide Braconi, Francesco Manara, Massimo Polidori e Daniele Pascoletti. Il programma ha visto il “Quartetto op.18 n.2 (Allegro, adagio cantabile, Scherzo-Allegro e Allegro molto, quasi presto) di Ludwig Van Beethoven.
Gli artisti sono stati presentati dal professor Fausto Frontini, che ha impreziosito l’evento che ha visto la partecipazione del sindaco di Castel San Giovanni, nonché socia del Rotary Club Valtidone, Valentina Stragliati, il presidente del Conservatorio Nicolini, professor Massimo Trespidi, ed il sindaco di Pianello Mauro Lodigiani, così come la padrona di casa, il sindaco di Borgonovo e presidente della Provincia Monica Patelli, insieme al direttore del Conservatorio Nicolini, il professor Roberto Solci, ed a Roberto Gazzola, fondatore con Carla Spotti e Luciano Tamborlani di questo evento.
La presidente del Rotary Club Valtidone, Katia Gentili, è riuscita a creare un’aurea di forte emozione, toccando le corde più intime di tutti i presenti e nel medesimo tempo guardando con un sorriso al futuro.
La serata è poi proseguita presso la sede prestigiosa del Rotary Club Valtidone, il ristorante La Palta.