Emozioni in musica, tra giovani e affermati talenti, per il concerto Guadagnini del Rotary Valtidone

La Chiesa Parrocchiale di Bilegno ha ospitato il suggestivo concerto Guadagnini organizzato dal Rotary Valtidone, all’insegna della celebrazione di giovani talenti piacentini del Conservatorio Nicolini di Piacenza. Si sono infatti esibite le vincitrici della borsa di studio “Roberta Tamborlani”: Manuela Mosca (del 2 °anno del biennio, che vince 1200 euro) ed Emma Rocca (del 3° anno del triennio, 800 euro), entrambe bravissime violiniste. Alla loro esibizione è seguito il concerto del Quartetto d’archi Teatro alla Scala di Milano, formato da Simonide Braconi, Francesco Manara, Massimo Polidori e Daniele Pascoletti. Il programma ha visto il “Quartetto op.18 n.2 (Allegro, adagio cantabile, Scherzo-Allegro e Allegro molto, quasi presto) di Ludwig Van Beethoven.