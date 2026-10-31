Ente Parchi contro il Bess a Zerbio, il comitato “Ora ci tuteli il Ministero”

Il Comitato Sì all’Energia Trasparente e Sostenibile “accoglie con attenzione due importanti passaggi istituzionali sul progetto dell’impianto di accumulo a batterie (BESS) previsto nelle frazione di Zerbio di Caorso: la determinazione dell’Ente Parchi, che ha espresso una valutazione negativa per l’incidenza ambientale dell’impianto, e la mozione approvata dal Consiglio provinciale, che impegna il Presidente della Provincia a trasmettere le criticità emerse al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE)”.

«Non siamo contrari alle energie rinnovabili né ai sistemi di accumulo, lo abbiamo sempre detto – dichiara Angelo Giostri, presidente del Comitato -. Siamo convinti che la transizione energetica sia necessaria, ma non può avvenire ignorando le caratteristiche dei territori e le preoccupazioni dei cittadini. La valutazione negativa dell’Ente Parchi è un elemento importante che il MASE deve considerare con la massima attenzione, senza ridurlo a un semplice passaggio burocratico».

Le criticità riguardano la vicinanza alle abitazioni, il consumo di suolo agricolo di elevato valore produttivo, il rischio idraulico e la prossimità ad aree di interesse naturalistico ed ecologico. Temi che chiamano in causa anche i principi della nostra Costituzione: l’articolo 9 tutela l’ambiente, la biodiversità e il paesaggio, mentre l’articolo 41 stabilisce che l’iniziativa economica non può svolgersi arrecando danno alla salute e all’ambiente. “Gli Enti che hanno espresso pareri su questo progetto ne hanno tenuto conto?” commentano dal Comitato e aggiungono: “Ringraziamo il consigliere provinciale Sergio Ferri per aver portato queste preoccupazioni all’attenzione del Consiglio provinciale e per aver promosso con grande sensibilità una mozione che chiede un approfondimento serio e complessivo del progetto”.