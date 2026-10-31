Ente Parchi contro il Bess a Zerbio, il comitato “Ora ci tuteli il Ministero”
Le criticità riguardano la vicinanza alle abitazioni, il consumo di suolo agricolo di elevato valore produttivo
Il Comitato Sì all’Energia Trasparente e Sostenibile “accoglie con attenzione due importanti passaggi istituzionali sul progetto dell’impianto di accumulo a batterie (BESS) previsto nelle frazione di Zerbio di Caorso: la determinazione dell’Ente Parchi, che ha espresso una valutazione negativa per l’incidenza ambientale dell’impianto, e la mozione approvata dal Consiglio provinciale, che impegna il Presidente della Provincia a trasmettere le criticità emerse al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE)”.
«Non siamo contrari alle energie rinnovabili né ai sistemi di accumulo, lo abbiamo sempre detto – dichiara Angelo Giostri, presidente del Comitato -. Siamo convinti che la transizione energetica sia necessaria, ma non può avvenire ignorando le caratteristiche dei territori e le preoccupazioni dei cittadini. La valutazione negativa dell’Ente Parchi è un elemento importante che il MASE deve considerare con la massima attenzione, senza ridurlo a un semplice passaggio burocratico».
Le criticità riguardano la vicinanza alle abitazioni, il consumo di suolo agricolo di elevato valore produttivo, il rischio idraulico e la prossimità ad aree di interesse naturalistico ed ecologico. Temi che chiamano in causa anche i principi della nostra Costituzione: l’articolo 9 tutela l’ambiente, la biodiversità e il paesaggio, mentre l’articolo 41 stabilisce che l’iniziativa economica non può svolgersi arrecando danno alla salute e all’ambiente. “Gli Enti che hanno espresso pareri su questo progetto ne hanno tenuto conto?” commentano dal Comitato e aggiungono: “Ringraziamo il consigliere provinciale Sergio Ferri per aver portato queste preoccupazioni all’attenzione del Consiglio provinciale e per aver promosso con grande sensibilità una mozione che chiede un approfondimento serio e complessivo del progetto”.
Tra le proposte da valutare c’è anche la verifica sulla disponibilità di aree alternative, comprese quelle dell’ex centrale nucleare di Caorso, ferma da 40 anni e attualmente classificata area industriale dismessa, attraverso i necessari approfondimenti tecnici e ambientali: “Su questo tema ci auguriamo che la rinnovata governance di Sogin Spa continui nel solco di quanto già espresso dando disponibilità alla verifica della fattibilità del BESS nell’area della ex centrale nucleare all’esterno della seconda recinzione”. Ora la responsabilità passa al MASE. “Chiediamo al Ministero di esercitare pienamente il proprio ruolo di tutela ambientale, valutando tutte le criticità, gli effetti sul territorio e le possibili alternative, prima di assumere qualsiasi decisione. Perché, alla luce degli obiettivi europei di contenimento del consumo di suolo, resta da capire se scelte di questo tipo possano dirsi pienamente coerenti con il percorso indicato dall’Unione europea. Una domanda che, se non trovasse risposte convincenti, potrebbe un domani non restare confinata al solo confronto locale e nazionale”.