Esame di idoneità per agenti d’affari in mediazione, iscrizioni aperte fino al 24 ottobre

Sarà completamente online, e privo di un numero massimo di iscrizioni, l’esame di idoneità per agenti d’affari in mediazione, necessario per accedere alla professione di agente immobiliare e a quella di agente di affari in mediazione di merci e/o servizi vari.

La novità, realizzata dalla Camera di commercio dell’Emilia in collaborazione con Universitas Mercatorum – l’università telematica del sistema camerale, riguarda l’intero percorso: dalla presentazione della domanda ai pagamenti, fino allo svolgimento delle prove scritte e orali.

“Non si è semplicemente trasferita una procedura su una piattaforma digitale – sottolinea l’Ente camerale – ma è stata ripensata tutta l’organizzazione del servizio, sfruttando le opportunità offerte dalla tecnologia, con l’obiettivo di rendere il percorso più fruibile e strutturato, facilitando l’accesso all’esame e rispondendo in modo più efficace alle esigenze di chi si prepara a intraprendere questa professione”.

Tra le novità previste c’è la possibilità, per i candidati regolarmente iscritti, di consultare una banca dati di domande-tipo a supporto della preparazione. Le prove scritte per l’esame di agenti di affari in mediazione immobiliare saranno poi articolate in due test, ciascuno composto da 30 domande a risposta chiusa, con tre alternative di risposta e 45 minuti a disposizione. I test saranno differenziati per candidato.

Un ulteriore elemento di novità – come si è detto – è anche l’assenza di un numero massimo di iscrizioni: in sostanza, potranno sostenere l’esame tutti coloro che presenteranno correttamente la domanda entro i termini stabiliti e saranno in possesso dei requisiti richiesti. L’esame, infine, si svolgerà sul modello di quelli universitari, sulla base di indicazioni ufficiali relative alle modalità stabilite da Universitas Mercatorum e disponibili sul sito camerale. Il calendario delle prove orali sarà reso noto con un anticipo di 10 giorni, sulla base della numerosità dei candidati.

La prima sessione secondo le nuove modalità è prevista per il 2 novembre 2026. Le domande devono essere presentate online entro le ore 23:59 del 24 ottobre 2026.