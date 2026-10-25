Esordio in casa per River Volley: vittoria per 3 a 1 sulle reggiane Jovi

Esordio casalingo per la formazione il River nell’incontro che la vedeva opposta all’ostica compagine reggiana del Jovi Volley. Le padrone di casa alla fine hanno avuto la meglio, tuttavia bisogna riconoscere l’ottima impressione che ha lasciato la squadra ospite.

Mister Carbonetti propone il seguente starting-six: diagonale Mozzi/Euclidi, bande Cappellini e Gionelli al centro Molinaroli e Rolleri ed infine Viaroli a presidiare la seconda linea. La gara si apre con i primi scambi in equilibrio (1-2 e 2-3), sono le padrone di casa a prendere decisamente l’iniziativa (7-3 – con la giovane Rolleri in evidenza con un bel primo tempo e due ace). Il River Decalacque è bravo ad approfittare dello sbandamento ospite ed allungare (14-5 – con Euclidi, Mozzi, Gionelli e Molinaroli che a turno bersagliano la difesa reggiana). Il vantaggio acquisito fa rilassare le piacentine e un turno di battuta dell’ottima Sorboni (top scorer della serata con 23 punti) ricuce lo strappo (14-13 – oltre 3 ace diretti della stessa Sorboni vanno aggiunti quattro contrattacchi dell’opposta Fomenkova). Le ospiti trovano la parità sul 15-15; la reazione locale non tarda ad arrivare e gli attacchi di Gionelli fanno breccia nella difesa ospite (22-18). Le reggiane non si danno per vinte e, sempre con Sorboni e Fomenkova sugli scudi, si portano a -1 (23-22). Un errore dell’opposto ospite consegna il set-point alle locali, ma Cappellini non sfrutta l’occasione (24-23); la banda locale si rifà prontamente e con un mani-out porta a casa il set per le rivergaresi (25-23).

Si riparte e la squadra locale conferma la formazione del 1^ set; dopo la prima fase di studio (3-3 e 5-6) sono le piacentine a provare l’allungo (10-6 – alcuni errori reggiani e due attacchi vincenti di Gionelli). Nelle file del Jovi è l’onnipresente Sorboni a farsi carico di ricucire lo strappo (11-11); le due squadre proseguono a braccetto sino al 16 pari, quando alcuni errori di troppo delle rivergaresi favoriscono la fuga ospite (18-22). Le ragazze del presidente Tiboni non ci stanno e un attacco di Cappellini, seguito da un ace di Boiardi, riducono lo svantaggio (20-22). Il finale, tuttavia, arride alle ospiti che, grazie ad un attacco di Sorboni, un muro di Trombi ed un errore locale riportano i giochi in parità (20-25).

Mister Carbonetti prova a cambiare inserendo Rocca e Pedrazzini; il set si apre in sostanziale equilibrio (2-3, 4-4 e 6-6). Il primo tentativo di fuga è di marca reggiana (7-8, 8-10 e 10-13); ora le padrone sono brave a mettere a segno un break importante (15-13 – in sequenza: mani-out di Rocca, mani-out di Gionelli, invasione del palleggiatore ospite e due ace consecutivi di Rocca). Le padrone di casa pigiano il piede sull’acceleratore ed incrementano il vantaggio (19-14 – attacco di Molinaroli e Cappellini, errore ospite ed ace di Gionelli). Tre punti consecutivi delle reggiane riaprono i giochi (19-17) e mister Carbonetti ferma il gioco con il primo time-out; dopo aver impartito le indicazioni del caso ed un attacco vincente di Cappellini, l’allenatore locale inserisce la giovane Boiardi dalla linea dei nove metri e viene ampiamente ripagato con due ace consecutivi (22-17). Ora, purtroppo, bisogna segnalare un infortunio di gioco per la palleggiatrice locale Fochi che la costringe ad abbandonare il campo. Le reggiane non si danno per vinte e la “premiata ditta” Sorboni-Fomenkova le riporta a -1 (22-21). Le padrone di casa non si perdono d’animo e gli attacchi di Cappellini e Rocca seguito da un errore dell’opposto ospite portano il River in vantaggio (25-21).

Il quarto parziale si apre in sostanziale equilibrio (2-2, 4-4 e 6-6); le due squadre proseguono appaiate sino al 11-11, quando un muro di Conti ed un errore locale dà alle reggiane il doppio vantaggio (11-13). Arriva la reazione locale che, grazie a tre punti di Cappellini e a due di Gionelli, riporta il River in vantaggio (16-13) e viene confermato sino 17-14. Il Jovi si conferma squadra di rango ed agguanta la parità (17-17); le trebbiensi non demordono e con Rocca, Cappellini e Mozzi allungano nuovamente (21-18). Il finale è per cuori forti: Rocca firma il doppio vantaggio (23-21), ma due attacchi vincenti di Ravasini e un errore locale consegnano il set-point alle ospiti (23-24). Un errore dalla linea dei nove metri dell’opposto reggiano, seguito da un attacco di Cappellini ed un pallonetto di Molinaroli consegnano set e partita alle padrone di casa (26-24).

Una vittoria sofferta e meritata nei confronti di un’ottima squadra che sarà sicuramente nella parte alta della classifica. La formazione locale ha avuto il merito di non demordere nei momenti di difficoltà e la lunga panchina ha permesso a mister Carbonetti di trovare le soluzioni alle momentanee difficoltà nel corso della partita. Consentitemi un elogio a tutta la squadra ma, una citazione particolare la farei per la giovane Boiardi che, quando è stata chiamata in causa, dalla linea dei novi metri ha tolto le “castagne dal fuoco”. Prossimo turno venerdì 30 ottobre a Parma opposte alla formazione della Coop Parma; partita da non perdere: lo scorso anno queste due squadre si sono giocate i primi due posti della classifica.

DECALACQUE RIVER PC – JOVI VOLLEY RE 3-1 (25-23 20-25 25-21 26-24)

DECALACQUE RIVER PC: Gionelli 16, Viaroli (L1), Rocca 12, Fochi, Boiardi 5, Basile, Pedrazzini 2, Cappellini 14, Euclidi 4, Molinaroli 6, Bersanetti (L2), Mozzi 4, Rolleri 6, All. Carbonetti, Ass. All. Massari;