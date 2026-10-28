Fare scuola senza le pareti, alla “Dante” debutta un’aula nel cortile

Fuori dalle pareti di una stanza chiusa, le lezioni si possono fare anche all’aperto. Alla secondaria Dante Alighieri di Piacenza nella mattinata del 28 ottobre è stato inaugurato un nuovo spazio un po’ inusuale: un’aula esterna nel cortile della scuola. La dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo 5 Monica Caiazzo evidenzia come il nuovo spazio rappresenti “la realizzazione di un’idea di scuola in cui crediamo profondamente”. Erano presenti all’evento anche l’assessore comunale Mario Dadati e per l’Ufficio scolastico Giorgia Babini.

“Sono stata particolarmente orgogliosa delle origini di quest’aula – ha rimarcato Caiazzo – la scelta di investire nella realizzazione in questa direzione è nata proprio dalle riflessioni dei nostri rappresentanti e delle nostre rappresentanti, che lo scorso anno hanno saputo raccogliere le istanze dei compagni, ascoltarne i desideri e dare voce alla loro richiesta di cambiamento.

Tra i bisogni emersi con maggiore forza c’era proprio quello di poter vivere la didattica in contesti diversi da quelli tradizionali, sperimentando nuove modalità di apprendimento e nuove forme di relazione con lo spazio, con gli altri e con la conoscenza”.

“Abbiamo accolto questa richiesta – ha proseguito – non considerandola semplicemente come il desiderio di uscire dall’aula, ma riconoscendovi un’intuizione pedagogica importante: si può imparare anche fuori dalle pareti della classe, e talvolta proprio il cambiamento del contesto può aprire nuove strade ai processi di apprendimento. Crediamo molto nel valore dell’outdoor education, che non significa trasferire all’aperto le attività che normalmente si svolgono in aula. Significa, piuttosto, ripensare le esperienze educative, valorizzare l’ambiente come risorsa didattica e offrire ai ragazzi occasioni per osservare, esplorare, sperimentare, collaborare e mettersi alla prova in situazioni differenti”.

“L’ambiente esterno sollecita la curiosità, risveglia l’attenzione e coinvolge dimensioni sensoriali, emotive, corporee e relazionali – sono tra le motivazioni portate alla base del progetto – che sono fondamentali nei processi di apprendimento. Ci invita a guardare le cose da prospettive nuove, a porci domande, a confrontarci con l’imprevisto e a trovare soluzioni che non sempre possono essere anticipate o programmate. E proprio l’imprevisto può diventare una risorsa educativa preziosa: ciò che accade al di fuori di un contesto rigidamente strutturato può trasformarsi in un’occasione per pensare, discutere, formulare ipotesi e costruire conoscenze insieme. Perché imparare non significa soltanto acquisire informazioni, ma anche sviluppare la capacità di interpretare la realtà, affrontare problemi e dare significato alle proprie esperienze. Per questo abbiamo scelto di destinare parte delle nostre risorse alla realizzazione di questo nuovo spazio. È una scelta che si inserisce nella nostra idea di scuola: una scuola capace di rinnovarsi, di ascoltare i propri studenti e di mettere in discussione le abitudini quando è necessario cercare strade nuove”.