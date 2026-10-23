Fermati per un controllo a Roma, emergono truffe ad anziani nel piacentino: due denunciati

I due sono stati notati nel corso di un servizio di vigilanza nella zona di Colle Oppio; alla vista della pattuglia avrebbero provato a sottrarsi al controllo, nascondendosi dietro un’auto in sosta, per poi fornire agli agenti versioni contrastanti sui motivi della loro presenza nella Capitale. Le verifiche sulla loro identità e gli ulteriori controlli eseguiti hanno inoltre fatto emergere, a carico di entrambi, precedenti, in particolare per reati contro il patrimonio. Elementi che hanno indotto gli agenti ad approfondire gli accertamenti: mentre la donna, per fornire indicazioni sui propri spostamenti, mostrava sul cellulare la fotografia di un biglietto ferroviaria, sono apparse anche altre immagini di citofoni e targhe con indicazioni stradali, a partire dalle quali sono partite ulteriori verifiche, estese alle località riconducibili agli spostamenti dei due.

Si è così risaliti a due episodi di truffa ai danni di anziani denunciati proprio il giorno precedente in provincia di Piacenza. I caschi bianchi hanno quindi preso contatti con i carabinieri di Fiorenzuola e Carpaneto: l’incrocio delle informazioni e i successivi riscontri hanno consentito di acquisire elementi a carico delle due persone fermate a Roma. In un caso, un uomo di 88 anni era stato raggirato con la tecnica del cosiddetto “finto carabiniere” e indotto a consegnare gioielli per un valore stimato tra i 17mila e i 18mila euro. La vittima ha riconosciuto nel 45enne fermato a Roma la persona che, secondo quanto denunciato, si era presentata presso la sua abitazione. Il secondo episodio riguarda invece un tentativo di truffa ai danni di una donna di 77 anni: il figlio della vittima aveva sorpreso all’interno dell’abitazione una sconosciuta mentre tentava di aprire la cassaforte, riuscendo a scoraggiarla nell’intento. Il successivo riconoscimento fotografico e i riscontri effettuati attraverso le immagini già acquisite dai militari hanno fornito ulteriori elementi a carico della 47enne. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato per l’ipotesi di truffa aggravata e la donna per tentata truffa aggravata. Gli atti sono stati trasmessi alla procura di Piacenza.