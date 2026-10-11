Fermignano espugnata: la Bakery conquista la prima vittoria in campionato

Dopo la palla a due biancorossa è Prosek a trovare il primo canestro della serata, Fossombrone organizza subito la reazione con la tripla di Fabbri ed i punti sotto-canestro di Fabbri e Cicconi Massi (8-2). Bakery che si lancia all’inseguimento alzando l’attenzione a rimbalzo ma trovandosi comunque sul meno sei dai padroni di casa. Timeout Bakery sul 14-6 che cerca di riorganizzarsi: El Agbani infila la tripla del 15-9 seguito dal canestro di Prosek; Fossombrone ha però il controllo del primo quarto, chiuso 21-12. Riccardo Milani scarica la tripla in avvio di secondo quarto, rispondono Pierucci e Cicconi Massi (25-15) con la Bakery che si prende e realizza due tiri liberi con Prosek. Piacenza prova a rientrare in partita: lo fa con una splendida tripla di Quarta (25-22) e c’è timeout per la Bartoli Mechanics. El Agbani trova il 25-24 e arriva il sorpasso biancorosso con il solito Prosek (25-26) seguito da Pietro Milani (25-28). È tutta un’altra Bakery: prima dell’intervallo lo score è 26-32.