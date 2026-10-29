Feste di Halloween, vignaioli, castagne e polenta: cosa fare nel week end di Ognissanti
Si apre il week end di Ognissanti e sono tanti e variegati gli eventi in calendario in città e provincia
Si apre il week end di Ognissanti e sono tanti e variegati gli eventi in calendario in città e provincia. Abbiamo selezionato alcuni appuntamenti, per tutte le altre iniziative è possibile consultare la nostra pagina dedicata .
MUSICA – Sabato alla Sala dei Teatini “Avec amour…Edith Piaf”, un pomeriggio di musica ed emozioni dedicato a una delle voci più amate di sempre. Al Minestrone protagonista lo Spiritus Spiritus Trio con Tino Tracanna al sax tenore e soprano, Michel Godard alla tuba e al serpentone e Francesco D’Auria alla batteria e alle percussioni. Domenica al teatro President va in scena la seconda edizione de “La notte degli Angeli. Voci di pace” che vedrà protagoniste tre corali e un’orchestra; nuovo appuntamento della rassegna Matinées a Palazzo Farnese, promossa dagli Amici della Lirica, dal titolo “Salotto Viennese “, mentre al Conservatorio Nicolini proseguono i “Concerti aperitivo della domenica” con un incontro dal titolo “Intorno a Giuseppe Verdi: preludi, sinfonie, balletti, immagini, e aneddoti “.
ARTE E CULTURA – Venerdì a Piacenza è in programma una visita guidata speciale e itinerante intitolata “Il mondo tra le mani” e costituita da due tappe, la prima all’Università Cattolica e la seconda al Collegio Alberoni. Sabato un percorso serale tra la Cattedrale di Piacenza e il Museo Kronos, alla scoperta delle testimonianze della devozione locale e della nuova Quiet Room. All Biffi Arte proiezione del film “Nado “, dedicato allo scultore Nado Canuti. Sarà invece Federico Faggin, fisico, inventore e protagonista internazionale dell’innovazione tecnologica, a concludere sabato a Ponte dell’Olio la terza edizione del Val Nure e Chero Festival con un incontro dal titolo “Oltre l’invisibile “. Alla biblioteca Passerini Landi di Piacenza il seminario di egittologia e laboratorio di scrittura geroglifica “Lo scriba e il papiro”, a cura del prof. Giacomo Cavillier. La Biblioteca comunale Sadako Sasaki di Podenzano ospita la mostra di origami artistici “Il tempo dei fiori”, a cura dell’artista e designer di origami Sara Arienti Kagei.
SPETTACOLI – La compagnia Diurni e Notturni presenta venerdì sera ai Filodrammatici “Un pranzo in famiglia”, la nuova performance ideata e diretta da Nicola Cavallari. Sabato primo appuntamento dell’ottava edizione della rassegna “Rido Sogno e Volo”: al Teatro Manicomics “Il Frigo” con Eva Robins. Domenica alla serra di Palazzo Ghizzoni Nasalli incontro con il danzatore britannico Scott Jennings.
EVENTI – Tante le iniziative per Halloween: aprono le proprie porte i Castelli del Ducato, appuntamenti a Grazzano, Agazzano, Castell’Arquato, con Scuola di Inquisizione, Sweet Halloween per i più piccoli e una passeggiata noire per le vie del borgo, Bobbio, Gossolengo, Cadeo, Sarmato, Villanova , Bettola, Vernasca, Ziano, Alseno, Cerignale e Castelnuovo Fogliani; anche in città, attività per adulti e bambini, in calendario a Palazzo Farnese . Non mancano sagre e feste in provincia: a Marsaglia la tradizionale Festa Del Salamino, a San Nicolò (il 2 novembre) appuntamento autunnale con “Pùleita e Balìt”, Festa della Polenta ad Artana di Ottone, Polentata a Belnome, castagnata a Cerignale. Tornano nel week end anche i mercatini di Curiosando a Castell’Arquato. e i mercatini del riuso a Fiorenzuola e Sarmato. Spostandoci a Piacenza, al Laboratorio Aperto arriva nel week end Vini di Vignaioli, il grande salone dedicato ai vini artigianali e naturali, mentre a Piacenza Expo torna sabato la Mostra Mercato del Giocattolo Vintage; domenica nuovo appuntamento con il Via Roma Street Market in quartiere Roma.