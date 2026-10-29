Feste di Halloween, vignaioli, castagne e polenta: cosa fare nel week end di Ognissanti

Si apre il week end di Ognissanti e sono tanti e variegati gli eventi in calendario in città e provincia. Abbiamo selezionato alcuni appuntamenti, per tutte le altre iniziative è possibile consultare la nostra pagina dedicata .

ARTE E CULTURA – Venerdì a Piacenza è in programma una visita guidata speciale e itinerante intitolata “Il mondo tra le mani” e costituita da due tappe, la prima all’Università Cattolica e la seconda al Collegio Alberoni. Sabato un percorso serale tra la Cattedrale di Piacenza e il Museo Kronos, alla scoperta delle testimonianze della devozione locale e della nuova Quiet Room. All Biffi Arte proiezione del film “Nado “, dedicato allo scultore Nado Canuti. Sarà invece Federico Faggin, fisico, inventore e protagonista internazionale dell’innovazione tecnologica, a concludere sabato a Ponte dell’Olio la terza edizione del Val Nure e Chero Festival con un incontro dal titolo “Oltre l’invisibile “. Alla biblioteca Passerini Landi di Piacenza il seminario di egittologia e laboratorio di scrittura geroglifica “Lo scriba e il papiro”, a cura del prof. Giacomo Cavillier. La Biblioteca comunale Sadako Sasaki di Podenzano ospita la mostra di origami artistici “Il tempo dei fiori”, a cura dell’artista e designer di origami Sara Arienti Kagei.