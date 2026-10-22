Fiorenzuola Bees, al PalArquato è tempo di derby: domenica arriva l’Assigeco

Il PalArquato di Castell’Arquato si prepara al derby piacentino. Domenica 25 ottobre 2026, alle ore 18, i Fiorenzuola Bees ospiteranno l’Assigeco Piacenza a Castell’Arquato, nella quinta giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West 2026/2027. Un appuntamento che aggiunge il valore della rivalità territoriale alla voglia di riscatto di entrambe le formazioni. Da una parte l’Assigeco, allestita con l’ambizione di conquistare un posto nei playoff e arrivata a questo incontro con un bilancio di due vittorie e due sconfitte; dall’altra Fiorenzuola Bees, costruita con l’obiettivo di raggiungere la salvezza il prima possibile e determinata a trasformare in punti le indicazioni incoraggianti delle ultime settimane. Percorsi e prospettive differenti, che si incrociano in una partita dal peso significativo per entrambe.

I Bees si presentano al derby con il rammarico di due sconfitte consecutive contro avversarie di primissima fascia. Prima il confronto casalingo con la corazzata Leonessa Brescia, chiuso sul 74-82, poi la trasferta sul campo dell’Adamant Ferrara, dove domenica scorsa Fiorenzuola si è arresa per appena due punti, 63-61, sfiorando il colpo contro un’altra formazione ancora imbattuta. Due prove che hanno confermato la capacità dei gialloblù di competere con squadre attrezzate per le zone alte della classifica, senza però raccogliere il premio di una vittoria. È proprio da questa consapevolezza che deve ripartire la squadra di coach Marco Del Re: conservare intensità e fiducia, migliorando la precisione nelle situazioni che possono indirizzare una gara equilibrata. In un derby, gestione dei possessi, attenzione difensiva e continuità nell’arco dei quaranta minuti saranno aspetti decisivi per provare a tornare al successo.