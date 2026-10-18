Fiorenzuola Bees con tanto rammarico a Ferrara, vince la Adamant per 63-61

Biorac e’ bravo a rimbalzo offensivo per il 29-29 al 19’, ma Paolin conquista palla e con il coast to coast segna il 33-31 con timeout Bees a 24 secondi dal termine del tempo. L’uscita dal minuto di sospensione non e’ positiva per i gialloblù, con Paolin che recupera palla e serve Misolic per il 35-31 con cui si chiude il primo tempo.

Isotta e’ una spina nel fianco per i Bees e realizza il 41-40 al 26’, con la partita che diventa piena di fischi e contatti. Ambrosetti con il terzo tempo al 28’ fissa il 43-43, con Mazburrs che in transizione dà il nuovo vantaggio ai gialloblù valdardesi di coach Del Re. 43-45 e timeout Ferrara.

Le difese si serrano sempre di più, con Isotta che in transizione al 37’ supera la doppia cifra personale e concede il nuovo vantaggio Adamant. 54-52 e timeout coach Del Re.

Bottioni dalla media realizza il nuovo +4, ma De Zardo non ne vuole sapere di mollare e conquista 2 tiri liberi. Fiorenzuola trova altri due liberi per la speranza a 33 secondi dalla fine, con De Zardo che converte il 2/2 (63-60); i Bees difendono forte e riconquistano palla, ma Bottioni spende il fallo intelligente per 2 nuovi liberi ad Ambrosetti, che realizza l’1/2. I Bees riconquistano il rimbalzo offensivo e Biorac non riesce per due volte ad effettuare il tap in in area, con Fiorenzuola che esce sconfitta e beffata dalla Giuseppe Bondi Arena per 63-61.