Fiorenzuola Bees domenica sul parquet dell’imbattuta Adamant Ferrara

Un’altra sfida di alto livello attende i Fiorenzuola Bees, pronti a scendere sul parquet della Giuseppe Bondi Arena di Ferrara domenica 18 ottobre 2026 alle ore 18, per affrontare l’Adamant Ferrara nella gara valevole per la 4ª giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West 2026/2027. Dopo aver tenuto testa fino agli ultimi possessi alla corazzata A2A Leonessa Brescia, i ragazzi di coach Marco Del Re si preparano a un’altra trasferta dal coefficiente di difficoltà elevatissimo, contro una delle formazioni che meglio hanno impressionato in questo avvio di stagione.

L’Adamant Ferrara si presenta infatti all’appuntamento a punteggio pieno, forte di tre vittorie nelle prime tre giornate e di un percorso che l’ha vista superare Orzinuovi (69-76), Capo d’Orlando (76-70) e, nell’ultimo turno, Vicenza con un eloquente 52-79. Proprio la trasferta veneta ha confermato tutto il potenziale della formazione allenata da coach Bianchi, capace di cambiare completamente volto alla partita dopo un primo tempo equilibrato, concedendo appena 18 punti agli avversari nella ripresa e imponendosi con autorità. Protagonisti dell’ultima vittoria Misolic, autore di 17 punti, Paolin con 15, Delfino con 13 e Melchiorri con 11, a testimonianza della profondità e delle numerose soluzioni offensive a disposizione dei biancazzurri. Una squadra solida, fisica e ricca di talento, che davanti al proprio pubblico cercherà di proseguire la propria striscia positiva e consolidare la posizione ai vertici della classifica.

In casa Fiorenzuola, invece, la settimana è stata caratterizzata dalla volontà di ripartire dalle tante indicazioni positive emerse nella sfida contro Brescia. Nonostante le pesanti assenze di Cecchinato e Marinelli, i Bees hanno saputo giocare alla pari contro una delle principali candidate alla promozione, cedendo solamente nel finale per 74-82 dopo essere stati avanti anche nel corso dell’ultimo quarto. Una prestazione di grande carattere, nella quale si sono distinti i 22 punti di De Zardo, i 15 del capitano Ambrosetti e i 14 di Biorac, ma soprattutto un atteggiamento collettivo che ha permesso ai gialloblù di mettere in seria difficoltà una formazione costruita per obiettivi importanti. Con una vittoria e due sconfitte nelle prime tre giornate, Fiorenzuola è chiamata ora a trasformare le buone prestazioni in punti preziosi per la classifica, consapevole di dover affrontare un’altra delle realtà più attrezzate dell’intero girone.