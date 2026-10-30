Focus sulla metalmeccanica e metallurgia con Metal Materia a Piacenza Expo

Oltre novanta espositori provenienti da tutta Italia tra aziende, centri di ricerca, associazioni di categoria ed enti di formazione, diecimila metri quadrati di area espositiva e dodici momenti di approfondimento tra convegni, seminari e work-shop. Sono i numeri della seconda edizione di Metal Materia, Salone PMI della metalmeccanica e della metallurgia in programma a Piacenza Expo giovedì 5 e venerdì 6 novembre, presentato oggi nel corso di una conferenza stampa dal Presidente della società fieristica piacentina, Davide Villa, dalla Responsabile organizzativa della manifestazione, Barbara Villaggi, dal Presidente di Confindustria Piacenza, Nicola Parenti, dal Presidente di Confapi Industria Piacenza, Vincenzo Cerciello, dal Presidente provinciale di CNA, Cristiana Crenna, dal Vicepresidente di Upa Federimpresa, Giancarlo Gerosa, e dal Direttore di Libera Associazione Artigiani, Elena Chimisso.

Metal Materia riunirà a Piacenza Expo leader del settore, imprenditori, operatori professionali, associazioni di categoria e decision-maker per esplorare e analizzare le nuove tendenze, le tecnologie, i macchinari e l’evoluzione dei mercati che stanno plasmando il futuro della produzione. “Metal Materia – ha precisato il Presidente Villa – cade in un momento storico molto delicato per il nostro sistema produttivo, pesantemente condizionato dalla difficile situazione geopolitica e dall’aumento dei costi energetici e delle materie prime. Questa fiera ha l’obiettivo di fornire nuove risposte alle nostre aziende, mettendole a confronto, facendole dialogare e offrendo momenti di approfondimento di alto contenuto tecnico. In momenti di crisi occorrono curiosità e coraggio e Metal Materia, grazie al lavoro di Piacenza Expo e alla sinergia di tutte le associazioni di categoria, rappresenta sicuramente un contributo per affrontare e cercare di vincere questa difficile sfida”. Associazioni di categoria del territorio “che hanno contribuito alla creazione di Metal Materia attraverso il lavoro svolto nell’ambito di un Tavolo tecnico – ha sottolineato Barbara Villaggi – da cui sono usciti i contenuti dei principali incontri di approfondimento in programma nelle due giornate. Alle associazioni va il nostro ringraziamento così come al mondo della scuola, dell’università e della formazione che ci permetterà di confrontarci anche con i giovani che rappresentano il futuro non solo della nostra società, ma anche per le imprese e il tessuto produttivo”.