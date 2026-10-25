Forze dell’ordine fuori dalle scuole e nella movida: 200 persone controllate

Continuano i controlli straordinari nelle zone del centro cittadino di Piacenza e della movida, impiegati 123 operatori: controllate 200 persone e 2 locali.

Durante la settimana appena trascorsa, con ordinanza del Questore Gianpaolo Bonafini, sono stati disposti controlli, oltre che nei pressi di alcuni istituti scolastici cittadini già comunicati, anche in varie zone della città (Pubblico Passeggio, Viale Patrioti, Piazza Cavalli, centro storico, Stazione Ferroviaria e zona limitrofe, Piazzale Roma, Via Emilia Pavese, Vicolo Edilizia) con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia che nello specifico, unitamente a personale della Questura, hanno identificato 70 persone, di cui 7 con precedenti di polizia e controllati 37 veicoli.

Nel primo pomeriggio di sabato, sull’onda delle iniziative di protesta messe in campo in varie città d’Italia, sono stati attuati servizi di controllo del territorio, presidiando i punti nevralgici del centro, Piazza Cavalli, Piazza Duomo, Dolmen, Pubblico Passeggio, con l’impiego di pattuglie della Polizia di Stato, anche in borghese, della polizia ferroviaria, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, per un totale di 20 operatori impegnati. Il presidio è continuato anche nella serata: la Questura di Piacenza, come stabilito dal Prefetto in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha attuato un ulteriore servizio straordinario di controllo esteso a diverse zone della movida piacentina.