Frontale tra auto e furgone a Castello, due persone in ospedale
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E’ di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto poco dopo le 13 del 2 ottobre in via Ciceri a Castel San Giovanni, tra la zona del polo logistico e la frazione di Fontana Pradosa. Per cause in corso di accertamento due veicoli – un furgone e una vettura – si sono scontrati frontalmente: un impatto violento, a seguito del quale l’auto è finita in un canale a margine della carreggiata.
Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 – con le ambulanze della Pubblica Valtidone e della Croce Rossa di Borgonovo, l’auto infermieristica e l’elisoccorso giunto da Parma – insieme ai vigili del fuoco. Due le persone – un 52enne e una 43enne – entrambe a bordo della vettura che sono ricorse alle cure mediche: sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Piacenza in condizioni serie. Dei rilievi si occupa la polizia locale.
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