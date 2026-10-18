Fuori strada col furgone a Rottofreno, interviene l’elicottero

Incidente nel pomeriggio di domenica 18 ottobre lungo la via Emilia nei pressi di Rottofreno, dove un furgone è finito fuori strada per cause da accertare intorno alle 18. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco da Piacenza. Da Parma è giunto l’elisoccorso: ferito in maniera seria il conducente del mezzo, un 70enne trasportato al Maggiore di Parma a bordo del velivolo.