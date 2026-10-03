Futuro Nazionale, a Piacenza la prima Festa Futurista

Si terrà oggi, sabato 3 ottobre, in via Ceno 22 a Piacenza, la “Festa Futurista”, promossa dal comitato piacentino di Futuro Nazionale. Un pomeriggio di incontri dedicati alla giustizia, alla sicurezza e al futuro del territorio. Alle ore 15 Gianni Alemanno presenterà il libro “L’emergenza negata: il collasso delle carceri italiane”, dialogando con Massimo Polledri, psichiatra del carcere di Piacenza, sui temi della pena, della dignità della persona e del recupero dei detenuti. Alle ore 19 sarà ospite il generale Carmelo Burgio, candidato sindaco di Milano, per l’incontro “Piacenza chiama, Milano risponde”. Dalle ore 19 sarà inoltre attivo lo stand gastronomico: “un’occasione per ritrovarsi e proseguire insieme la serata”, sottolineano gli organizzatori.