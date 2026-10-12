Gas Sales Bluenergy al lavoro per il debutto in campionato: domenica trasferta a Padova

La formazione guidata da coach Dante Boninfante ha archiviato una preparazione estiva estremamente positiva, caratterizzata da un percorso in costante crescita e da risultati incoraggianti. Dall’inizio della preparazione, infatti, i biancorossi hanno chiuso imbattuti tutti gli appuntamenti precampionato, mostrando, partita dopo partita, una crescita costante in fatto di solidità, qualità di gioco e una sempre maggiore amalgama tra i nuovi arrivati e il gruppo già presente in squadra. La vittoria nel quadrangolare internazionale di Cagliari ha rappresentato l’ultimo tassello di una preseason affrontata con intensità e determinazione, fornendo indicazioni importanti in vista dell’inizio della stagione ufficiale.

Ora l’attenzione è rivolta esclusivamente alla prima giornata di campionato che vedrà Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza impegnata domenica 18 ottobre al Kioene Arena di Padova con inizio alle ore 17 (diretta su VBTV e DAZN) dove affronterà la Pallavolo Padova, squadra già incrociata un paio di settimane fa nel Memorial Masiera di Schio. Una sfida quella di Padova che segnerà l’inizio dell’ottava stagione consecutiva del club biancorosso nel massimo campionato italiano. In questa settimana lo staff tecnico continuerà a lavorare per affinare i meccanismi di gioco e arrivare nelle migliori condizioni possibili all’appuntamento con i primi punti in palio della stagione. Cresce intanto l’attesa tra tifosi e appassionati per vedere all’opera una squadra che, nei test precampionato, ha già mostrato carattere, qualità e ambizione. La stagione è pronta a cominciare. Dopo settimane di lavoro, allenamenti e verifiche sul campo, per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è arrivato il momento di trasformare le buone indicazioni della preseason in risultati che contano.