Gas Sales Bluenergy al lavoro per il derby con Modena. Continua la prevendita dei biglietti

Archiviato con una vittoria il debutto in campionato sul campo di Padova, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna oggi, lunedì 19 ottobre, al PalabancaSport per una seduta di lavoro in vista del primo impegno casalingo della stagione. Domenica 25 ottobre, con fischio d’inizio alle ore 18, al PalabancaSport i biancorossi saranno protagonisti del derby emiliano contro Valsa Group Modena, gara valida per la seconda giornata di andata del campionato di SuperLega Credem Banca.

Una sfida dal grande fascino e dalla lunga tradizione, che vedrà di fronte due delle realtà più importanti della pallavolo italiana. Per la squadra di coach Dante Boninfante sarà l’occasione per fare il proprio esordio davanti al pubblico del PalabancaSport dopo il successo ottenuto alla Kioene Arena nella prima giornata di campionato. La formazione biancorossa sosterrà una doppia seduta di allenamento nella giornata di mercoledì mentre oggi, martedì, venerdì e sabato il programma prevede una singola sessione tecnico-tattica. Domenica mattina è in programma la rifinitura che precederà la sfida con i canarini. Una settimana di lavoro intensa e ricca di motivazioni per i biancorossi, chiamati a dare continuità al buon avvio di stagione in una sfida che si preannuncia spettacolare e ricca di emozioni.

Programma di lavoro settimanale

Lunedì: riposo; pesi e palla

Martedì: riposo; palla

Mercoledì: pesi; palla

Giovedì: riposo; riposo

Venerdì: riposo; pesi e palla

Sabato: palla; riposo

Domenica: rifinitura; ore 18.00 seconda giornata di campionato con Modena.

Continua, intanto, la prevendita dei biglietti per assistere alla gara tra Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Valsa Group Modena in programma al PalabancaSport domenica 25 ottobre (ore 18.00) e valida per la seconda giornata di campionato. Sarà il debutto casalingo in campionato per i biancorossi.

Prezzi dei biglietti

Tribuna Sforza Fogliani 100 euro

Tribuna Farnese 40 euro (intero), 30 euro (ridotto)

Tribuna Gotico 25 euro (interi), 16 euro (ridotto)

Tribuna Po 25 euro (intero), 16 euro (ridotto)

Tribuna Primogenita 25 euro (intero), 16 euro (ridotto)

Curva Sant’Antonino 16 euro (intero), 12 euro (ridotto)

Curva Bovolenta 16 euro (intero), 12 euro (ridotto).

Il biglietto ridotto è riservato agli Over 70 (nati nel 1956 compreso e precedenti) e Under 21 (nati nel 2005 compreso e successivi). Per gli studenti universitari, che dovranno presentarsi muniti della tessera Student Card, prezzo del biglietto 15 euro. Per le società sportive il prezzo del biglietto è 15 euro per gli adulti e 10 euro per gli Under 18: i biglietti dovranno esclusivamente essere richiesti inviando una mail a biglietteria@youenergyvolley.it. I biglietti per la gara con Valsa Group Modena potranno essere acquistati presso gli sportelli e filiali della Banca di Piacenza, gli sportelli di Gas Sales Energia, sul sito www.vivaticket.com e ai punti di vendita Vivaticket.

Sportelli Banca di Piacenza

Sede Centrale Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC); Agenzia 1 Via Genova, 37 – Piacenza (PC); Agenzia 2 (Veggioletta) Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC); *Agenzia 5 (Besurica) Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC); Agenzia 7 (Galleana) Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC); *Agenzia 8 (Barriera Torino) Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC); Filiale di Castel San Giovanni; *Filiale di Fiorenzuola (Cappuccini).

* Agenzia – Filiale aperta anche il sabato mattina

Sportelli Gas Sales Energia

Tutti i punti e sportelli Gas Sales Energia sono abilitati all’acquisto degli abbonamenti eccetto Manerbio, Verolanuova e Parma.

Per maggiori informazioni e dettagli sui prezzi, è possibile consultare il sito ufficiale www.gassalespiacenza.it o chiamare al 0523 1886341.

In Serie D esordio vincente per i giovani biancorossi – Inizia con una vittoria il campionato di Serie D di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che alla palestra Salvadè ha superato La Salle Sport Center Parma per 3-1 (17-25, 25-17, 25-12, 25-18) nella prima giornata di campionato. Dopo un avvio in salita, i biancorossi, guidati in panchina da Marco Lenzi e Matteo Antonucci, hanno saputo reagire con autorità imponendo il loro gioco. La giovane formazione piacentina, composta interamente da atleti Under 17, ha accusato qualche difficoltà nel primo set, lasciando spazio agli ospiti che hanno sfruttato al meglio le occasioni a disposizione. Dal secondo parziale in avanti, però, la gara ha cambiato volto: Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha alzato il livello del proprio gioco in tutti i fondamentali, prendendo progressivamente il controllo dell’incontro. Determinante la crescita in battuta e nella fase muro-difesa, aspetti che hanno permesso ai biancorossi di mettere sotto pressione La Salle Sport Center Parma e di conquistare con merito i successivi tre set. Da segnalare la prestazione di Alessio Lombardi, miglior marcatore dell’incontro con 23 punti. Per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza arrivano così i primi tre punti della stagione, un risultato positivo che premia il lavoro svolto in preparazione e rappresenta un ottimo punto di partenza per il prosieguo del campionato.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – La Salle Sport Center Parma 3-1 (17-25, 25-17, 25-12, 25-18)