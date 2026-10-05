Gas Sales Bluenergy, ecco Cooper Robinson: “Una sfida entusiasmante”

Un nuovo protagonista per il presente e il futuro di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: lo schiacciatore statunitense Cooper Robinson, ha vissuto il primo momento ufficiale biancorosso accolto nella sede di Badaracco Assicurazioni, sponsor del club, per la conferenza stampa di presentazione. Reduce dall’intervento al ginocchio destro effettuato nelle settimane scorse, lo schiacciatore americano sta proseguendo il proprio percorso di recupero con lo staff medico e fisioterapista biancorosso e l’inserimento all’interno del gruppo guidato da coach Dante Boninfante.

Nato l’8 agosto 2002 in California, a Pacific Palisades, Robinson è uno dei prospetti più interessanti della nuova generazione della pallavolo americana. Schiacciatore di 202 centimetri, reduce dall’esperienza nel campionato giapponese con la maglia dell’Hiroshima Thunders, approda in Italia per la sua prima avventura professionistica in Europa. Già inserito stabilmente nel progetto tecnico della Nazionale maschile degli Stati Uniti, ha fatto parte dei gruppi delle selezioni statunitensi nelle più recenti competizioni internazionali, in estate ha giocato la Volleyball Nations League conquistando la medaglia d’argento e al Memorial Hubert Wagner in Polonia è stato premiato come migliore schiacciatore del torneo. Nella stagione 2025-2026 ha iniziato la sua carriera da professionista in Giappone partecipando alla SV League con gli Hiroshima Thunders. Nel corso dell’incontro, Robinson ha evidenziato tutta la propria soddisfazione per l’approdo in una delle realtà più ambiziose del campionato italiano: “Dovevo andare a giocare in Polonia – ha raccontato -, poi è arrivata la chiamata di Piacenza e fin dal primo contatto con la società ho percepito grande fiducia nei miei confronti. Arrivare a Piacenza rappresenta un’opportunità importante per la mia carriera, una sfida che mi entusiasma. So di entrare a far parte di un club che negli ultimi anni è sempre stato protagonista ai massimi livelli e non vedo l’ora di poter dare il mio contributo alla squadra. Sto lavorando quotidianamente per completare il recupero fisico e farmi trovare pronto il prima possibile. Sono stato accolto benissimo da tutti, compagni, staff e dirigenti. Ho trovato un gruppo molto competitivo ma anche estremamente disponibile. L’atmosfera che si respira intorno alla squadra è positiva e ricca di entusiasmo”.

A fare gli onori di casa è stato Osvaldo Badaracco, titolare di Badaracco Assicurazioni: “Siamo orgogliosi di affiancare Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per l’ottava stagione consecutiva. È una realtà che negli anni ha saputo crescere e rappresentare con entusiasmo e professionalità il nostro territorio ai massimi livelli. Accogliamo con piacere Cooper Robinson e gli auguriamo di vivere una stagione ricca di soddisfazioni, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi personali e del club”.

Isabella Cocciolo, Amministratore Delegato di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, ha parlato dell’importanza di una partnership così consolidata: “Ringrazio Badaracco Assicurazioni e Italiana Assicurazioni per la vicinanza e il sostegno che continua a dimostrarci da oramai diverse stagioni. Partner che condividono con noi valori, visione e ambizione, contribuendo alla crescita del nostro progetto. Siamo felici di presentare Cooper Robinson in questa occasione: è un atleta dalle grandi qualità umane e tecniche, con grande passione e che siamo certi saprà integrarsi rapidamente nel nostro gruppo e dare un contributo importante alla squadra mettendo in campo proprio tutta la sua passione”.

Carlo Cocco, Responsabile Marketing di Italia Assicurazioni ha spiegato che lo sport è uno strumento di crescita e un’azienda assicurativa ha il dovere di sostenerlo: “È un piacere essere presenti a questo momento dedicato alla presentazione di Robinson e condividere l’evento con Badaracco Assicurazioni, agenzia del nostro Gruppo da sempre vicina al territorio. La collaborazione con Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza rappresenta un esempio concreto di come sport e impresa possano fare squadra, promuovendo valori quali impegno, crescita e spirito di appartenenza. Alo sport è la nostra migliore polizza che si possa sottoscrivere perché rappresenta crescita, auguriamo a Robinson e a tutta la squadra una stagione ricca di successi”.