Gas Sales Bluenergy, settima vittoria nella preseason: superata anche Cuneo

Al PalabancaSport si è chiusa con una vittoria per 4-0 (25-23, 25-19, 25-17, 27-25) la fase degli allenamenti congiunti della preseason di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, scesa in campo contro Acqua Sant’Anna Cuneo nell’ultimo test match prima della partecipazione alla Sardinia International Volley Cup 2026 e dell’avvio ufficiale della nuova stagione. E i biancorossi contro i piemontesi hanno calato il settebello con la settima vittoria in altrettante gare giocate bissando il successo ottenuto una decina di giorni fa a Cuneo. Davanti al pubblico di casa, la formazione biancorossa ha potuto mettere minuti nelle gambe e affinare ulteriormente automatismi e intese in vista dei primi impegni ufficiali. Un allenamento congiunto utile per lo staff tecnico per valutare la condizione del gruppo e raccogliere indicazioni importanti a pochi giorni dall’inizio della stagione. In casa Cuneo prima uscita in maglia piemontese per lo schiacciatore iraniano Poriya Khanzadeh, aggregato alla formazione piemontese dopo aver vinto con la propria nazionale la medaglia d’oro ai Giochi Asiatici.

Per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si conclude così un percorso di preparazione caratterizzato da numerosi test di buon livello contro avversarie di categoria, utile per consolidare il lavoro svolto nelle ultime settimane. Ora l’attenzione si sposta sulla Sardinia International Volley Cup 2026, ultimo appuntamento di avvicinamento al campionato e occasione per confrontarsi con avversari di alto profilo prima del debutto ufficiale in campionato. Miglior realizzato della partita Zlatanov con 13 punti, in casa biancorossa in doppia cifra con 10 anche McHenry, Leon e Bovolenta.

La sfida – Coach Dante Boninfante in avvio ha schierato Porro e Bovolenta in diagonale, McHenry e Galassi al centro, Gutierrez e Zlatanov alla banda, Domenico Pace è il libero. Robinson e Iyegbekedo sono a lavorare in sala pesi. Matteo Battocchio ha risposto con Argilagos e Feral in diagonale, Codarin e Mosca al centro, Champlin e Poriya alla banda, Loubeyre è il libero. I primi punti sono di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, poi è Cuneo, che schiera lo schiacciatore iraniano Poriya, sul quattro pari ad allungare e portasi avanti di cinque lunghezze (8-13). I biancorossi faticano a trovare colpi e misura ma sono bravi ad impattare a quota sedici e poi mettere la freccia con il muro di Gutierrez (17-16). Si gioca punto a punto, una lunga azione con tante difese da una parte e dall’altra viene chiusa da Piacenza con un muro che vale la parità a quota ventuno, il pubblico gradisce e applaude. Il muro di McHenry porta due set ball ai suoi (24-22), chiude lo stesso centrale americano. Due ace consecutivi di Zlatanov valgono il 4-1, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza guida le danze, un paio di errori consecutivi in attacco dei biancorossi regalano a Cuneo la parità a quota undici, equilibrio per qualche scambio e poi è Piacenza ad allungare ancora (17-14) con il muro ad uno di Zlatanov e il successo diagonale di Bovolenta. Dentro Brborić per Gutierrez, l’ace di Bovolenta porta a cinque le lunghezze di vantaggio (22-17), sono sei i set ball biancorossi (24-28) che chiudono alla seconda occasione con Leon da poco in campo.

In campo c’è Comparoni per Galassi e torna Gutierrez per Brborić che poi rientra sul 12-8. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza guida le danze, grande attenzione alla correlazione muro e difesa, la pipe di Zlatanov dopo una bella difesa vale il 15-10, due scambi dopo doppio cambio in casa biancorossa, dentro Travica e Leon per Bovolenta e Porro. Due ace consecutivi di Comparoni ed è 22-14, Brborić porta otto match ball (24-16), chiude McHenry alla seconda occasione. Si gioca un quarto set, in campo ci sono Travica e Leon in diagonale, Galassi e Comparoni al centro, Destro e Brborić alla banda, Pace e Rizzo si danno il cambio nelle vesti di libero. Cuneo parte forte, a quota undici è parità, il naso i biancorossi lo mettono avanti poco dopo (14-13), il primo set ball è di Cuneo (23-24), annullato da Galassi, chiude Destro.

Dante Boninfante: “Un passo in avanti, abbiamo avuto qualche difficoltà ad inizio partita in attacco vuoi per alcune variazioni dei nostri colpi che non entravano e vuoi per bravura di Cuneo ma i ragazzi sono stati bravi a gestire la situazione. Dobbiamo imparare a stare in campo in qualsiasi situazione, ho visto più continuità e un minore numero di errori, stiamo facendo il percorso che ci siamo prefissati”.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Acqua Sant’Anna Cuneo 4-0

(25-23, 25-19, 25-17, 27-25)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Galassi 7, Porro 2, Zlatanov 13, McHenry 10, Bovolenta 10, Gutierrez 5, Pace (L), Brborić, Leon 10, Travica, Comparoni 8, Rizzo (L), Destro 3. Ne: Kotlar. All. Boninfante.

Acqua Sant’Anna Cuneo: Champlin 6, Mosca 6, Argilagos 2, Poriya 6, Codarin 3, Feral 12, Loubeyre (L), Coscione, Cavaccini (L), Sala 6, Volpe 4, Barberio 1, Strehlau 6, Giraudo. All. Battocchio.

Note: durata set 28’, 23’, 21’, e 27’ per un totale di 98’. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 21, ace 6, muri punto 10, errori in attacco 9, ricezione 57% (18% perfetta), attacco 48%. Acqua Sant’Anna Cuneo: battute sbagliate 16, ace 2, muri punto 9, errori in attacco 11, ricezione 42% (18% perfetta), attacco 34%.