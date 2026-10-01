Gas Sales, Galassi torna in squadra e Robinson continua il recupero

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza riabbraccia il centrale Gianluca Galassi, che, terminati gli impegni con la nazionale azzurra da oggi lavora agli ordini di coach Dante Boninfante. Il centrale, uno dei punti di riferimento del volley italiano, si è subito aggregato al gruppo iniziando il programma di lavoro predisposto dallo staff tecnico e atletico. Arrivato a Piacenza anche lo schiacciatore statunitense Cooper Robinson, reduce dall’intervento al ginocchio destro effettuato nelle settimane scorse, per iniziare il percorso personalizzato di recupero stabilito dallo staff medico e fisioterapico del club, con l’obiettivo di completare gradualmente il recupero e raggiungere la migliore condizione possibile.

Al PalabancaSport prosegue dunque il cammino di avvicinamento all’avvio della stagione, con Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza pronta a mettere altro lavoro nelle gambe e affinare intesa e automatismi, forte di un gruppo che, giorno dopo giorno, si avvicina sempre più alla sua versione definitiva.

Gianluca Galassi: ”Tornare al PalabancaSport, ritrovare i compagni e respirare l’entusiasmo che si sta creando attorno alla squadra è sicuramente molto stimolante. Ho trovato un gruppo che ha lavorato intensamente durante queste settimane di preparazione e sono pronto a inserirmi il più velocemente possibile nei meccanismi di gioco. Ci attende una stagione lunga e impegnativa, con obiettivi importanti da raggiungere: serviranno lavoro, continuità e spirito di squadra. Da parte mia c’è grande voglia di dare il massimo per aiutare il club a essere protagonista su tutti i fronti.”

Cooper Robinson: “Sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova avventura, fin dai primi contatti ho percepito la grande ambizione del club. Arrivo con tanta voglia di lavorare, crescere e dare il mio contributo in un campionato difficile e prestigioso come la SuperLega. Sto recuperando e presto sarò disponibile, non vedo l’ora di scendere in campo, conoscere i nostri tifosi e iniziare a costruire insieme qualcosa di importante. Sono pronto a dare tutto me stesso per questa maglia e per gli obiettivi della squadra”.