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Gas Sales, il centrale Sergio Ferrari convocato in Nazionale under 16

8 ottobre 2026 | 13:30
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di Redazione

Redazione

Gas Sales, il centrale Sergio Ferrari convocato in Nazionale under 16

Soddisfazione in casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Sergio Ferrari, il giovanissimo centrale biancorosso, da lunedì 26 ottobre a venerdì 30 ottobre sarà al lavoro con gli azzurri a Messina

Soddisfazione in casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Sergio Ferrari, il giovanissimo centrale biancorosso, da lunedì 26 ottobre a venerdì 30 ottobre sarà al lavoro con gli azzurri a Messina. Ferrari, classe 2012, centrale biancorosso, è stato convocato, insieme ad altri diciassette atleti, su indicazione del Direttore Tecnico Vincenzo Fanizza per partecipare ad uno stage di allenamento della Nazionale Maschile Under 16. Alto un metro e 96 centimetri, piacentino con mamma brasiliana, ha iniziato a giocare a pallavolo nel gennaio 2024 e nella passata stagione era nel roster della formazione Under 15 biancorossa e ha esordito anche nel campionato di serie D.

Lo staff sarà composto da: Vincenzo Fanizza (Direttore Tecnico), Luca Leoni (Allenatore), Francesco Conci (Allenatore), Manuel Marigliano (Scoutman), Pascal Laricchiuta (Fisioterapista), Edoardo Arena (Preparatore Atletico), Carmelo Maria Longo (Medico) e Giuseppe Venuto (Team Manager).