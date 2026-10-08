Gas Sales, il centrale Sergio Ferrari convocato in Nazionale under 16

Soddisfazione in casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Sergio Ferrari, il giovanissimo centrale biancorosso, da lunedì 26 ottobre a venerdì 30 ottobre sarà al lavoro con gli azzurri a Messina. Ferrari, classe 2012, centrale biancorosso, è stato convocato, insieme ad altri diciassette atleti, su indicazione del Direttore Tecnico Vincenzo Fanizza per partecipare ad uno stage di allenamento della Nazionale Maschile Under 16. Alto un metro e 96 centimetri, piacentino con mamma brasiliana, ha iniziato a giocare a pallavolo nel gennaio 2024 e nella passata stagione era nel roster della formazione Under 15 biancorossa e ha esordito anche nel campionato di serie D.