Gas Sales sfida Cisterna, il libero Pace “Avversario tosto, servirà prova di squadra”

Archiviata la vittoria nel derby con Modena, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna in campo per la terza giornata del campionato di SuperLega Credem Banca. Domenica 1° novembre, con fischio d’inizio alle ore 18 e diretta su VBTV, i biancorossi saranno di scena al Palasport di Cisterna per affrontare Cisterna Volley in una sfida che mette in palio punti importanti per il prosieguo della stagione.

Piacenza arriva all’appuntamento forte del successo ottenuto davanti al pubblico del PalabancaSport contro Valsa Group Modena e con la volontà di dare continuità ai risultati e al percorso di crescita evidenziato nelle prime uscite stagionali. Dall’altra parte della rete ci sarà una formazione giovane, dinamica e capace di esprimere una pallavolo aggressiva, soprattutto tra le mura amiche. Quella di Cisterna è tradizionalmente una trasferta insidiosa. La squadra pontina, al debutto in campionato con Milano si è imposta per 3-0 mentre nella seconda giornata ha alzato bandiera bianca a Trento. In casa la formazione pontina ha sempre giocato partite importanti e fa dell’intensità di gioco, della qualità in battuta e della spinta del proprio pubblico alcune delle sue principali caratteristiche. Per i biancorossi, che arrivano in terra pontina a punteggio pieno in classifica con due vittorie su due incontri disputati, sarà fondamentale mantenere continuità nel cambio palla e cercare di imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute dell’incontro.

La squadra guidata da coach Dante Boninfante ha lavorato nel corso della settimana concentrandosi sugli aspetti tecnico-tattici e sulla preparazione di una gara che si preannuncia equilibrata e combattuta. L’obiettivo è confermare i progressi mostrati nelle prime giornate e proseguire il cammino nelle zone alte della classifica.

Domenico Pace: (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza): “Affrontiamo una trasferta impegnativa contro una squadra che ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. Cisterna è un avversario ben organizzato, che soprattutto sul proprio campo sa esprimere una pallavolo intensa e aggressiva. Dovremo essere bravi a imporre fin dall’inizio il nostro ritmo di gioco, mantenendo alta l’attenzione in ogni fondamentale. Arriviamo a questa gara dopo un avvio positivo di campionato e con la consapevolezza di avere ancora ampi margini di crescita. In settimana abbiamo lavorato con grande intensità per migliorare alcuni aspetti del nostro gioco e presentarci nelle migliori condizioni possibili. Il nostro obiettivo è dare continuità ai risultati e alle prestazioni, servirà una prova di squadra, con lucidità e uniti nei momenti delicati”.

L’avversario Cisterna Volley

Dall’altra parte della rete c’è Cisterna Volley che al debutto in campionato ha superato davanti al proprio pubblico Milano con un secco 3-0 per poi cedere, nel secondo turno, sul campo di Trento con il medesimo punteggio. Quarta stagione in SuperLega Credem Banca per Cisterna Volley che ha confermato in blocco la guida tecnica: head coach Daniele Morato, vice Paolo Falabella, terzo allenatore Elio Tommasino. In gran parte rinnovato il roster, cinque i confermati: Filippo Lanza e Daniele Mazzone, Alessandro Fanizza, Tommaso Barotto e il giovane centrale Jacopo Tosti che dal settore giovanile si è guadagnato un ruolo importante in prima squadra. In posto quattro tre volti nuovi: il francese Noa Duflos-Rossi, Giulio Magalini e Lorenzo Magliano. Nuova la coppia di liberi: Lorenzo Federici e Francesco Pierri al debutto in SuperLega. Il secondo palleggiatore è l’ungherese Vilmos Szabo che in ExtraLiga ha fatto il pieno di titoli tra campionati e coppe nazionali, nuovo anche l’opposto colombiano Miguel Angel Martinez, detto Amaranto e il centrale polacco Milosz Jan Wrobel. Da oltreoceano anche il nuovo centrale, Shikun Peng: cinese di due metri e dieci, vincitore dell’ultima Lega giapponese.

Tommaso Barotto (Cisterna Volley): “Piacenza è un avversario molto forte. Una squadra completa che può contare su un palleggiatore come Paolo Porro, su centrali di qualità, c’è Bovolenta opposto, Gutierrez schiacciatore e altri bravissimi giocatori. Ci aspetta una battaglia ma noi l’affronteremo in casa: dopo la grande vittoria contro Milano e la bella prestazione di Trento, Piacenza rappresenta un bel banco di prova. In noi c’è la consapevolezza di essere una buona squadra. Ed è divertente giocare in questo collettivo: si vede in campo l’atteggiamento giusto, c’è una voglia pazzesca da parte di tutti di fare bene, tutti ci aiutiamo l’uno con l’altro, chi sta in panchina dà consigli, chi entra e chi esce aiuta il compagno”.

PRECEDENTI: 7 (6 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 1 successo Cisterna Volley).

EX: Domenico Pace a Cisterna nella stagione 2004-2005.

A caccia di record:

In carriera tutte le competizioni: Gianluca Galassi (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza) – 1 attacchi vincenti ai 1500: Dragan Travica (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza) – 2 muri vincenti ai 300.

In carriera tutte Regular Season: Alessandro Bovolenta (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza) – 34 punti ai 1500: Daniele Mazzone (Cisterna Volley) – 4 attacchi vincenti ai 1500 e 5 muri vincenti ai 600.

SuperLega Credem Banca 2026-2027

3ª giornata

Sabato 31 ottobre 2026, ore 18.00

Vero Volley Monza – Sir Susa Scai Perugia

Domenica 1° novembre 2026, ore 17.00

Valsa Group Modena – Rana Verona

Domenica 1° novembre 2026, ore 18.00

Tinet Prata di Pordenone – Itas Trentino

Acqua Sant’Anna Cuneo – Cucine Lube Civitanova

Cisterna Volley – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

Allianz Milano – Pallavolo Padova