Gioco d’azzardo e ludopatia, a Pontenure una serata con medici ed esperti

Accendere i riflettori sulla ludopatia, offrendo strumenti di comprensione e supporto grazie all’intervento di figure di spicco della medicina e del sociale. È l’obiettivo dell’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, in programma giovedì 15 ottobre, alle ore 21, presso Villa Raggio a Pontenure. L’iniziativa è promossa da Associazione Il Sogno, in collaborazione con Fondazione La Ricerca e Cooperativa Sociale L’Arco.

“Il gioco d’azzardo patologico – evidenziano gli organizzatori – continua a registrare numeri allarmanti, distruggendo famiglie e logorando il tessuto sociale anche sul nostro territorio. Per rompere il silenzio e offrire risposte concrete, l’incontro nasce con il preciso obiettivo di fare informazione e prevenzione, invitando la comunità ad un momento di riflessione collettiva. La partecipazione attiva della cittadinanza è fondamentale per non lasciare sole le persone che soffrono di questa dipendenza e i loro familiari”.

A guidare il dibattito e a fornire un quadro chiaro e scientifico della patologia saranno figure di primo piano del mondo medico e scientifico. Tra gli autorevoli relatori interverranno Maurizio Avanzi, Responsabile della cura del disturbo da gioco d’azzardo AUSL Piacenza, Monica Francani, Psicologa Progetto Iceberg Cooperativa sociale L’Arco, Fausta Fagnoni, coordinatrice Progetto Iceberg Fondazione La Ricerca, Maria Rizzi, Psicologa Progetto Iceberg Fondazione La Ricerca, insieme a Nicoletta Marenghi, giornalista del quotidiano Libertà e autrice del Podcast “Iceberg, giocare per perdere”. Gli esperti illustreranno come riconoscere i primi segnali di allarme della dipendenza, quali sono i meccanismi psicologici che la alimentano e, soprattutto, a chi rivolgersi per chiedere aiuto.