Giornata del Medico e dell’Odontoiatra, giurano 31 neo professionisti
Nel Salone degli Arazzi della Galleria Alberoni la tredicesima edizione della Giornata del Medico e dell’Odontoiatra di Piacenza
Il momento clou della tredicesima edizione della Giornata del Medico e dell’Odontoiatra di Piacenza è stato il giuramento dei neo professionisti. In tutto 31, di cui 26 medici e 5 odontoiatri pronti a mettersi al lavoro per tutelare la salute della collettività.
La cerimonia si è tenuta nel Salone degli Arazzi del Collegio Alberoni, il giuramento è stato letto dal più giovane del gruppo, Alberto Maria Arata. Ecco l’elenco completo dei medici Nicolò Angiporti, Alberto Maria Arata, Michele Arisi, Gioia Balestrieri, Edoardo Bavagnoli, Angelica Beluffi, Chiara Bernizzoni, Camilla Castagnetti, Teodora Daria Dedu, Belinda Demaj, Loredana Esposito, Giacomo Ligabue, Riccardo Losi, Anna Negri, Carolina Pagliara, Giacomo Maria Parietti, Camilla Perini, Francesca Rancati, Francesco Repetti, Elena Sartori, Giovanni Signaroldi, Giandomenico Silvestri, Alice Ughini, Roberta Ulietti, Maria Grazia Viola, Elena Zambelli. Ecco l’elenco degli odontoiatri: Andrea Cavanna, Anita Groppi, Alessandro Noé, Alessandra Rossetti, Valmira Xeka.