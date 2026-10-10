Giurano 31 medici, Pagani “Troppo lavoro e stipendio non adeguato: serve una riflessione”

“Il momento è difficile perché oltre alla carenza di medici e di infermieri, ormai nota, ci sono dei problemi che si preannunciano e che già in qualche caso si manifestano – spiega il presidente dell’Ordine dei Medici -: il super lavoro che viene richiesto ai sanitari per far fronte alle esigenze della popolazione, per cercare di migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio sanitario nazionale, con un personale ridotto e con numero di prestazioni invece in crescita, visto l’invecchiamento della popolazione, e con una scarsa tolleranza per i lunghi tempi di attesa che qualche volta si devono sopportare”. Tutto questo, dice Pagani, “causa un super lavoro ai medici e agli infermieri che li mette in situazioni di stress. Questo è un rischio che bisogna calcolare e cercare anche di contrastare, perché le condizioni di lavoro di medici e infermieri oggi non sono più soddisfacenti. Molto spesso i concorsi vanno deserti, o non sono comunque sufficientemente coperti da richieste di partecipazione. Le condizioni di lavoro non sono buone, gli stipendi non sono adeguati all’impegno e alle responsabilità che i sanitari hanno. Quindi bisogna fare una forte riflessione su tutto questo”.