Giurano 31 medici, Pagani “Troppo lavoro e stipendio non adeguato: serve una riflessione”
La 13esima edizione della “Giornata del Medico e dell’Odontoiatra”, al Salone degli Arazzi del Collegio Alberoni di Piacenza, si apre con una riflessione amara del presidente dell’Ordine dei Medici di Piacenza
Super lavoro e stipendio non adeguato all’impegno richiesto, la 13 edizione della “Giornata del Medico e dell’Odontoiatra”, tenutasi nel Salone degli Arazzi del Collegio Alberoni di Piacenza, si apre con una riflessione amara del presidente dell’Ordine dei Medici di Piacenza, Augusto Pagani.
“Il momento è difficile perché oltre alla carenza di medici e di infermieri, ormai nota, ci sono dei problemi che si preannunciano e che già in qualche caso si manifestano – spiega il presidente dell’Ordine dei Medici -: il super lavoro che viene richiesto ai sanitari per far fronte alle esigenze della popolazione, per cercare di migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio sanitario nazionale, con un personale ridotto e con numero di prestazioni invece in crescita, visto l’invecchiamento della popolazione, e con una scarsa tolleranza per i lunghi tempi di attesa che qualche volta si devono sopportare”. Tutto questo, dice Pagani, “causa un super lavoro ai medici e agli infermieri che li mette in situazioni di stress. Questo è un rischio che bisogna calcolare e cercare anche di contrastare, perché le condizioni di lavoro di medici e infermieri oggi non sono più soddisfacenti. Molto spesso i concorsi vanno deserti, o non sono comunque sufficientemente coperti da richieste di partecipazione. Le condizioni di lavoro non sono buone, gli stipendi non sono adeguati all’impegno e alle responsabilità che i sanitari hanno. Quindi bisogna fare una forte riflessione su tutto questo”.
L’evento, introdotto dal dottor Maurizio Contini, dopo i saluti istituzionali ha visto la partecipazione di Gian Luigi Marseglia, professore ordinario di Pediatria all’Università di Pavia, presidente della Società italiana di allergologia e immunologia pediatrica (SIAIP) e già direttore della Clinica Pediatrica del Policlinico San Matteo di Pavia, con un intervento dal titolo “Studio, esperienza clinica, empatia ed etica. Sempre e comunque prima della tecnologia e della IA”.
Dopo la relazione morale del presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza, dottor Augusto Pagani, si è tenuta la premiazione per il traguardo dei 50 anni di laurea i medici Lina Bollani, Maurizio Buvoli, Roberto Casale, Vincenzo Delledonne, Augusto Falco, Paola Gabutti, Giuliano Limonta, Maurizio Massarini, Silvia Messina, Luigi Pulzoni, Pietro Simeone, Giuseppe Soavi, Walter Tassi, Carlo Viani. Prestano poi giuramento professionale 31 giovani laureati , 26 iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e 5 all’Albo degli Odontoiatri.