Giornata Mondiale della vista: a Piacenza visite oculistiche gratuite
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In occasione della Giornata Mondiale della Vista, la Sezione Territoriale UICI di Piacenza promuove un pomeriggio di visite oculistiche gratuite rivolte alla cittadinanza. L’appuntamento è per giovedì 8 ottobre, dalle ore 14 e 30 alle ore 18, presso la Farmacia Corvi, in Corso Vittorio Emanuele II, 121 a Piacenza. Le visite saranno effettuate dalla dottoressa Maria Francesca Giacosa, oculista dell’AUSL di Piacenza, che collabora con la Sezione UICI per questa iniziativa dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute visiva. È necessaria la prenotazione, contattando la Sezione Territoriale UICI di Piacenza (tel. 0523 337677 – E-mail: uicpc@uici.it)
La Giornata Mondiale della Vista, che si celebra ogni anno il secondo giovedì di ottobre, è un importante appuntamento di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione e dei controlli oculistici periodici. In Italia vede impegnate la Fondazione Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia ETS e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS, che, attraverso le Sezioni Territoriali UICI, promuovono iniziative di informazione e prevenzione in tutto il Paese. Quest’anno l’attenzione si concentra in particolare sulla Degenerazione Maculare Legata all’Età (DMLE), una delle principali cause di ipovisione nella popolazione adulta e una patologia che interessa soprattutto le persone over 55. Il messaggio della Giornata è chiaro: la vista è un bene prezioso e proteggerla significa sottoporsi con regolarità a controlli oculistici, senza aspettare la comparsa di sintomi o difficoltà visive. Prevenzione, diagnosi precoce e riabilitazione visiva sono strumenti fondamentali per tutelare la salute degli occhi e contribuire a preservare autonomia e qualità della vita.
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