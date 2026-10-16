Giornata mondiale dell’osteoporosi, il 21 ottobre “Proteggi le tue ossa”

Le ossa ci sostengono ogni giorno, ci permettono di muoverci e di mantenere la nostra autonomia. Eppure, spesso ci ricordiamo della loro importanza soltanto quando diventano fragili o una frattura modifica le nostre abitudini quotidiane. La salute dello scheletro, invece, si costruisce e si protegge nel tempo, attraverso stili di vita corretti, attività fisica e attenzione ai fattori di rischio.

Per sensibilizzare la popolazione su questi temi, in occasione della Giornata mondiale dell’osteoporosi, l’Ausl di Piacenza organizza “Proteggi le tue ossa”, un pomeriggio di approfondimento dedicato alla salute delle ossa e dei muscoli. L’appuntamento è per mercoledì 21 ottobre 2026 al Presidio unico della Val Tidone, in viale 2 Giugno a Castel San Giovanni.

L’iniziativa è rivolta alle persone tra i 55 e i 75 anni e propone un percorso che affianca informazione, attività fisica guidata e valutazione individuale, con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza e promuovere comportamenti utili a prevenire la fragilità ossea.

Osteoporosi: conoscere il rischio per prevenire le fratture

L’osteoporosi è una malattia caratterizzata dalla riduzione della massa ossea e dal deterioramento della struttura interna delle ossa, che diventano più fragili e maggiormente esposte al rischio di fratture. È spesso definita una patologia silenziosa perché può evolvere senza sintomi evidenti, fino a manifestarsi con una frattura anche in seguito a un trauma lieve.

La prevenzione riguarda tutte le fasi della vita. Il movimento svolge un ruolo fondamentale: camminare e praticare attività fisica adeguata alle proprie condizioni aiuta a mantenere la funzionalità muscolare, l’equilibrio e la capacità di affrontare le attività quotidiane. Anche l’alimentazione, con un adeguato apporto di calcio, vitamina D e proteine, contribuisce al benessere di ossa e muscoli.

Il programma del pomeriggio

L’appuntamento si apre alle 15. Ogni turno prevede poi un percorso dedicato alla salute di ossa e muscoli, che comincia con l’accoglienza dei partecipanti e un approfondimento sulla diffusione dell’osteoporosi e sul suo impatto sulla salute.

Seguirà una sessione pratica guidata di attività fisica, per scoprire come il movimento possa contribuire alla prevenzione, e una valutazione del rischio di frattura. Il percorso si concluderà con un test per valutare la forza e la funzione muscolare e approfondire il tema della sarcopenia, la condizione caratterizzata dalla perdita di massa e funzione muscolare.

L’obiettivo è offrire ai partecipanti strumenti concreti per comprendere meglio la propria salute, riconoscere i principali fattori di rischio e individuare le opportunità di prevenzione.

Come partecipare

L’iniziativa si svolge mercoledì 21 ottobre 2026 al Presidio unico della Val Tidone, in viale 2 Giugno a Castel San Giovanni. Sono previsti tre turni, alle 15, 16 e 17, per un totale di 60 posti, con un massimo di 20 partecipanti per turno. La partecipazione è rivolta alla cittadinanza tra i 55 e i 75 anni. La prenotazione è obbligatoria tramite CupTel, al numero 800 651 941. È necessario presentarsi all’orario assegnato al momento della prenotazione.