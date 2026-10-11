Giornata vittime sul lavoro, Anselmi (Anmil) “Un osservatorio territoriale per prevenire i rischi”

Anche a Piacenza Anmil ha promosso la tradizionale cerimonia civile con la consegna dei Brevetti e Distintivi d’Onore ai nuovi Grandi Invalidi e agli Invalidi Minori

Celebrata domenica 11 ottobre la 76esima Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro: anche a Piacenza Anmil ha promosso la tradizionale cerimonia civile con la consegna dei Brevetti e Distintivi d’Onore ai nuovi Grandi Invalidi e agli Invalidi Minori a cura dell’Inail di Piacenza. E’ stata anche la prima uscita ufficiale per il neo presidente provinciale di Anmil Piacenza Giuliano Anselmi, eletto nei giorni scorsi al posto di Mauro Braga.

Nelle foto alcuni dei momenti della giornata, che ha vissuto alcuni momenti salienti nella mattinata: la deposizione di una corona di alloro presso il monumento dei caduti sul Lavoro in Piazzetta Pescheria, la messa in suffragio dei Caduti sul Lavoro in Largo Battisti nella Chiesa di San Donnino, l’incontro pubblico presso l’Auditorium Sant’Ilario alla presenza delle Autorità, per concludersi con il pranzo sociale alla Trattoria Buontempo di Pittolo. Hanno preso parte alla giornata, tra gli altri, Samanta Repetti, assistente sociale Inail, l’assessora comunale al welfare Nicoletta Corvi e la vice prefetto Roberta De Francesco.

Nel suo discorso ufficiale il presidente di Anmil Piacenza Giuliano Anselmi ha sostenuto la proposta alle istituzioni “di rafforzare i controlli e per la creazione di un osservatorio territoriale che ci aiuti a conoscere e a prevenire i rischi. E chiediamo a ogni lavoratore di non abbassare mai la guardia, di segnalare i pericoli e di pretendere che il proprio diritto alla salute sia rispettato”. Di seguito il discorso integrale:

Autorità civili, militari e religiose, gentili rappresentanti delle istituzioni, cari familiari delle vittime, cari lavoratori e cittadini tutti, un saluto cordiale e un ringraziamento sentito a nome dell’ANMIL di Piacenza a quanti hanno voluto essere presenti oggi per condividere questo momento di memoria e di impegno civile. Ci riuniamo oggi per la 76ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, una ricorrenza che affonda le sue radici nella storia della nostra Associazione e che ogni anno ci chiama a fare i conti con una realtà che non possiamo e non vogliamo accettare. Questa giornata non è solo un momento di commemorazione, ma un’occasione per rinnovare la nostra determinazione a costruire un futuro in cui il lavoro non sia mai più causa di sofferenza e di morte.

Il nostro pensiero va innanzitutto a chi non c’è più. A tutti quei lavoratori e a quelle lavoratrici che hanno perso la vita mentre svolgevano il proprio dovere, e a coloro che convivono quotidianamente con le conseguenze di un infortunio o di una malattia professionale. A nome dell’ANMIL, esprimo la nostra vicinanza più profonda ai familiari delle vittime, ai quali rivolgiamo un abbraccio ideale e il nostro impegno concreto affinché il loro dolore non resti inascoltato. Il nostro impegno come ANMIL Piacenza è più forte che mai. La nostra sezione territoriale, ha posto al centro del proprio mandato la collaborazione con le istituzioni locali e la promozione di una cultura della sicurezza che parta dalle scuole e dai luoghi di lavoro. Investire in formazione e sensibilizzazione, soprattutto tra i più giovani, significa costruire oggi i presupposti per un domani in cui gli incidenti sul lavoro non siano più una tragica consuetudine. Rivolgo pertanto un appello accorato alle istituzioni, alle imprese, alle parti sociali e a tutta la comunità piacentina: facciamo della sicurezza sul lavoro una priorità assoluta e condivisa. Chiediamo alle aziende del nostro territorio, dall’agroalimentare alla logistica, di adottare protocolli rigorosi e di investire nella prevenzione senza riserve. Chiediamo alle istituzioni di rafforzare i controlli e di sostenere la creazione di un osservatorio territoriale che ci aiuti a conoscere e a prevenire i rischi. E chiediamo a ogni lavoratore di non abbassare mai la guardia, di segnalare i pericoli e di pretendere che il proprio diritto alla salute sia rispettato.