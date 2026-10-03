Giornate Fai d’autunno: il 10 e l’11 ottobre aperture a Fiorenzuola e Castelvetro

Torna il 10 e 11 ottobre la grande festa di piazza delle Giornate FAI d’autunno: sono tre le aperture le aperture a cura della Delegazione FAI Piacenza e dei suoi Gruppi, tutte accessibili senza prenotazione. A Fiorenzuola sarà possibile visitare il MAE MUSEUM – il primo museo d’Europa dedicato alla fibra di carbonio – a Castelvetro è invece in programma un percorso alla scoperta di due luoghi – Villa Belli Pedroni e la Chiesa di Croce Santo Spirito – che ripercorrono la storia d’Italia dell’Ottocento e che si legano a due figure simbolo: Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Verdi.

I visitatori possono recarsi nei luoghi delle visite negli orari di apertura indicati e accreditarsi per formare il gruppo di visita (l’accesso è garantito fino ad esaurimento posti), verrà suggerito un contributo libero a partire da 3 € a sostegno delle attività di restauro, tutela, valorizzazione del patrimonio d’arte e natura italiano in cui il FAI si impegna dal 1975. Le visite a cura del FAI Piacenza sono accreditate presso l’Ordine Architetti PPC di Piacenza e verrà rilasciato 1 credito formativo ad ogni architetto che parteciperà ad ognuna delle visite guidate registrando la propria presenza in loco al banchetto. Le visite si svolgeranno anche in caso di maltempo.

MAE MUSEUM – il primo museo d’Europa dedicato alla fibra di carbonio

Via Primo Maggio 8, Fiorenzuola d’Arda (PC)

Sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Il MAE Museum è il primo museo dedicato alla storia della fibra acrilica, del suo precursore e della trasformazione in fibra di carbonio. Progettato da CRA–Carlo Ratti Associati con Italo Rota, trasforma l’archivio industriale di MAE in un originale spazio di conoscenza dedicato alla fibra di carbonio. L’architettura interna non è semplice contenitore, ma parte integrante del racconto: l’archivio, configurato come un suggestivo paesaggio tridimensionale di scatole e arricchito da contenuti digitali, diventa un museo “vivente”, esplorabile e interattivo.

VILLA BELLI PEDRONI

Via Bernini 24, Castelvetro Piacentino (PC)

Sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Un’elegante dimora neoclassica dagli interni finemente decorati a motivi naturalistici e antiche rovine, stanze ricche di storia e curiosi aneddoti che si legano alla figura di Garibaldi, al suo breve passaggio nel piacentino e alla storia d’Italia di metà Ottocento e un’esposizione esclusiva di porcellane Angelica Kauffmann di fine ‘800 inizi ‘900, provenienti da una collezione privata.

CHIESA DI CROCE SANTO SPIRITO

Via Bernini 3, Castelvetro Piacentino (PC)

Sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Domenica dalle 11.30 alle 13 e dalle 15 alle 18

Una sfarzosa chiesa barocca riccamente decorata negli interni, che custodisce l’organo Lingiardi, uno degli strumenti di maggior pregio della diocesi di Fidenza, e segnata da un avvenimento molto importante per la sua storia: la Messa di Gloria diretta dal Maestro Giuseppe Verdi in occasione della sagra della Madonna del Rosario di Croce Santo Spirito, la seconda domenica di ottobre del 1837.