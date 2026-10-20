“Giovane Città Futura”, si presenta il bando: contributi fino a 5mila euro, proposte entro il 19 novembre
Mercoledì 21 ottobre incontro pubblico all’Hub Rete di via Alberoni
Mercoledì 21 ottobre alle 15.30, l’Hub Rete di via Alberoni 2 a Piacenza, all’intersezione con via Trebbiola, ospiterà l’incontro pubblico di presentazione del nuovo bando Piacenza 2030 – Giovane Città Futura, promosso dall’assessorato comunale alle Politiche Giovanili con il contributo della Regione Emilia-Romagna e in accordo con il Comune di Parma, nell’ambito del programma European Youth Capital della città ducale che darà la possibilità, ad associazioni e gruppi informali di Piacenza, di contribuire al programma 2027 di Parma Capitale europea dei Giovani.
Il testo completo dell’avviso è già consultabile sul sito www.comune.piacenza.it, con evidenza anche in home page: termine ultimo per presentare le proposte, il 19 novembre prossimo. Le idee candidabili potranno riguardare Festival, rassegne, eventi, attività formative, iniziative di animazione e progetti di sviluppo della comunità, con particolare attenzione ad ambiente e sostenibilità, salute e benessere, cultura e creatività, inclusione e coesione sociale, cooperazione internazionale. Per ogni progetto potrà essere assegnato un contributo tra i 3000 e i 5000 euro; requisito fondamentale è che le associazioni e i gruppi proponenti contino una presenza prevalente – almeno 2/3 dei soci o consigli direttivi – di giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni.
L’incontro di mercoledì sarà occasione per approfondire le caratteristiche e le aree tematiche di questa edizione del bando, nell’ambito dell’Open Day che, dalle 15.30 alle 17.30, darà ai giovani dai 16 ai 35 anni la possibilità di conoscere meglio lo spazio di consulenza, accompagnamento e progettazione nato dal progetto Rete, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con la società Invitalia cui è stata affidata la creazione e gestione di 15 Hub territoriali.