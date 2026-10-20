“Giovane Città Futura”, si presenta il bando: contributi fino a 5mila euro, proposte entro il 19 novembre

Il testo completo dell’avviso è già consultabile sul sito www.comune.piacenza.it, con evidenza anche in home page: termine ultimo per presentare le proposte, il 19 novembre prossimo. Le idee candidabili potranno riguardare Festival, rassegne, eventi, attività formative, iniziative di animazione e progetti di sviluppo della comunità, con particolare attenzione ad ambiente e sostenibilità, salute e benessere, cultura e creatività, inclusione e coesione sociale, cooperazione internazionale. Per ogni progetto potrà essere assegnato un contributo tra i 3000 e i 5000 euro; requisito fondamentale è che le associazioni e i gruppi proponenti contino una presenza prevalente – almeno 2/3 dei soci o consigli direttivi – di giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni.