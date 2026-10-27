Giovanili Lyons: torna alla vittoria l’Under 16, stop per l’Under 18 a Colorno
Rugby, i risultati del fine settimana delle squadre giovanili Lyons
UNDER 16 – Partita al cardiopalma per i giovani Lyons contro i forti bresciani di Rovato, giocata punto a punto ed incerta fino al fischio finale. I bianconerii, senza il capitano Torrisi, vice capitano Capelli e il metaman Romio, fermati per infortunio, segnano per primi ma sbagliano molto, sia in difesa che in attacco. Rovato ne approfitta per prendere campo e segnare due mete che valgono il sorpasso dopo un quarto d’ora di gioco. Il match diventa un continuo botta e risposta nel punteggio, con i Leoni che segnano con Torelli e Del Fiol per restare in scia nel primo tempo: 17-21 all’intervallo per gli ospiti. Nella ripresa Pea porta in vantaggio i suoi in avvio, e la gara si fa serrata e tesa: Rovato trova il sorpasso sul 24-28 al 57’, ma con le ultime forte e Leoni si lanciano all’assalto e pesano la meta di Folliero a due minuti dalla fine che vale la vittoria, insieme a una grande difesa finale sull’ultimo arrembaggio degli ospiti. Un grande elogio va a tutti i ragazzi scesi in campo da ambo le parti per la correttezza mostrata, nonostante l’agonismo e il pathos della gara che si è conclusa in tono sportivo. Ora per i bianconeri rimangono due gare nel girone di qualificazione, con Omnia e Lambro: al termine di questo girone si tireranno le somme sulla qualificazione al Campionato Interregionale, in cui i Leoni sperano di rientrare (al momento sono secondi in classifica) e di poter contare su tutti i propri effettivi recuperando gli infortunati.
EMILBANCA Rugby Lyons – ASD ROVATO Rugby 31-28 (pt 17-21)
Marcatori: p.t.: 7’ m Folliero tr Villazzi (7-0), 12’ m tr Rovato (7-7), 15’ m tr Rovato (7-14), 18’ m Torelli (12-14), 32’ m tr Rovato (12-21), 35’ m Del Fiol (17-21); s.t.: 37’ m Pea tr Villazzi (24-21), 57’ m tr Rovato (24-28), 68’ m Folliero tr Villazzi (31-28)
EMILBANCA Rugby Lyons: Folliero, Paraboschi, Soffientini (65’ Fugazza), Trovato, Murru (43’ Giudici), Villazzi, Del Fiol, Torelli (cap), Novara, Bandini (45’ Pugni), Pascai (35’ Ismaili), Tusino, Pea, Bentalha (61’ Colombi), Maggi (46’ Bernini). All: Rossi;Cobianchi, Cemicetti
Arb: Acerbi – Pv
Cartellini: /
Punti conquistati in classifica: EMILBANCA Rugby Lyons 5, ASD ROVATO Rugby 2
UNDER 18 – Primo stop nel Girone di Qualificazione per i Lyons Under 18, che non riescono a imporsi sul campo del quotato Colorno. Fatale per i Leoni un primo tempo chiuso a secco, con i parmigiani che ne hanno approfittato per scappare via nel punteggio sul 13-0. Nella ripresa i bianconeri hanno provato a riprendersi, rientrando in gara grazie alle mete di Manca e Manfredi (entrambe trasformate da Del Fiol), arrivando nell’ultimo quarto d’ora a giocarsi la vittoria dal 18-14 parziale. Nel finale però ancora una volta è Colorno ad avere la meglio, segnando un calcio di punizione e una meta che chiudono i conti e regalano ai biancorossi 5 punti pesanti in classifica. Ora i Leoni sono attesi ad un’altra sfida difficile, contro un Rugby Parma vittorioso in modo netto su Noceto nella seconda giornata e appaiato ai bianconeri in classifica.
Colorno – EMILBANCA Rugby Lyons 28-14 (pt 13-0)
Marcatori: p.t.: 3’ m Colorno (5-0), 10’ cp Colorno (8-0), 22’ m Colorno (13-0); s.t.: 42’ m Manca tr Del Fiol (13-7), 46’ m Colorno (18-7), 49’ m Manfredi tr Del Fiol (18-14), 55’ cp Colorno (21-14), 68’ m tr Colorno (28-14)
EMILBANCA Rugby Lyons: Villazzi, Tosciri, La Neve, Beghi, Gemmi (57’ Giovanelli), Del Fiol, Sambin, Galuzzi, Manfredi (61’ Rizzi), Manca (44’ Guglieri), Basso, Belloni (39’ Temgoua Djikeng), Fontanella (57’ Sula), Dodici (cap) (63’ Manca), Lombardi (65’ Bucellari). A disp: Petrusic. All: Mozzani;Rolleston
Arb: Botti (Pr)
Cartellini: giallo (Colorno, 60’); giallo Guglieri (EMILBANCA Rugby Lyons, 60’); rosso Temgoua Djikeng (EMILBANCA Rugby Lyons, 61’)
Punti conquistati in classifica: Colorno 5, EMILBANCA Rugby Lyons 0