Giovanili Lyons: torna alla vittoria l’Under 16, stop per l’Under 18 a Colorno

UNDER 16 – Partita al cardiopalma per i giovani Lyons contro i forti bresciani di Rovato, giocata punto a punto ed incerta fino al fischio finale. I bianconerii, senza il capitano Torrisi, vice capitano Capelli e il metaman Romio, fermati per infortunio, segnano per primi ma sbagliano molto, sia in difesa che in attacco. Rovato ne approfitta per prendere campo e segnare due mete che valgono il sorpasso dopo un quarto d’ora di gioco. Il match diventa un continuo botta e risposta nel punteggio, con i Leoni che segnano con Torelli e Del Fiol per restare in scia nel primo tempo: 17-21 all’intervallo per gli ospiti. Nella ripresa Pea porta in vantaggio i suoi in avvio, e la gara si fa serrata e tesa: Rovato trova il sorpasso sul 24-28 al 57’, ma con le ultime forte e Leoni si lanciano all’assalto e pesano la meta di Folliero a due minuti dalla fine che vale la vittoria, insieme a una grande difesa finale sull’ultimo arrembaggio degli ospiti. Un grande elogio va a tutti i ragazzi scesi in campo da ambo le parti per la correttezza mostrata, nonostante l’agonismo e il pathos della gara che si è conclusa in tono sportivo. Ora per i bianconeri rimangono due gare nel girone di qualificazione, con Omnia e Lambro: al termine di questo girone si tireranno le somme sulla qualificazione al Campionato Interregionale, in cui i Leoni sperano di rientrare (al momento sono secondi in classifica) e di poter contare su tutti i propri effettivi recuperando gli infortunati.