Giovanili Lyons: vittoria sul filo di lana per l’Under 18, bene l’Under 14

UNDER 18 – Esordio vincente nel barrage Under 18 per l’Emilbanca Rugby Lyons, che supera il Valorugby Emilia per 16-15 al termine di una partita intensa ed equilibrata, risolta nel finale grazie alla precisione di Del Fiol dalla piazzola. Un successo prezioso per i giovani bianconeri, capaci di lottare fino all’ultimo e strappare la vittoria in rimonta. La gara si apre con i Lyons determinati a imporre il proprio gioco e al 19’ arriva la prima marcatura dell’incontro, firmata da Dodici, capitano della formazione piacentina, che porta i suoi sul 5-0. Il Valorugby risponde al 26’ con un calcio piazzato, ma Del Fiol ristabilisce le distanze tre minuti più tardi, centrando i pali per l’8-3. Nel finale di primo tempo sono però gli ospiti a trovare la meta trasformata che permette loro di andare al riposo in vantaggio per 10-8. La ripresa si apre nel migliore dei modi per il Valorugby Emilia, che al 36’ trova un’altra meta e allunga sul 15-8. L’Emilbanca Rugby Lyons non si arrende e reagisce prontamente: al 39’ è Galuzzi a schiacciare in meta, riportando i bianconeri a soli due punti di distanza sul 13-15. La partita prosegue sul filo dell’equilibrio, con entrambe le squadre impegnate a contendersi ogni pallone. Nella fase finale la tensione cresce e il match si fa ancora più complicato, anche per via dei provvedimenti disciplinari: il Valorugby riceve due cartellini gialli, mentre al 67’ Rangoni viene espulso con un cartellino rosso tra le fila dei Lyons. Nonostante l’inferiorità numerica nel finale, i giovani bianconeri mantengono la lucidità necessaria per giocarsi le proprie possibilità. Al 65’ Del Fiol trova il calcio piazzato del sorpasso, portando il punteggio sul 16-15 e facendo esplodere la gioia della squadra piacentina. Negli ultimi minuti i Lyons difendono il prezioso vantaggio fino al fischio finale, assicurandosi una vittoria di grande carattere. Il successo permette all’EMILBANCA Rugby Lyons di iniziare nel migliore dei modi il percorso nel barrage U18, conquistando quattro punti in classifica pesantissimi. Una prestazione che premia la determinazione del gruppo e la capacità di reagire nei momenti difficili, elementi importanti in vista dei prossimi impegni della stagione.