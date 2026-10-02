Gita a Vigevano per la terza età, lunedì 5 ottobre le iscrizioni

Apriranno lunedì 5 ottobre alle 9, le iscrizioni per la partecipazione alla nuova escursione organizzata dall’Ufficio Attività Socioricreative del Comune di Piacenza, per gli over 65 residenti in città: la meta è Vigevano, giovedì 15 ottobre e in replica giovedì 22. Presso la sede di via Taverna 39, già dalle 7.30 sarà attivo il distributore dei numeri di prenotazione: prima di tale orario non sarà possibile ritirare alcun biglietto e ciascun cittadino in coda potrà prelevarne solo uno, con il quale sarà consentito registrare al massimo due persone.

Vigevano, città d’arte di epoca rinascimentale, vanta luoghi e monumenti simbolo del potere visconteo e sforzesco, a partire proprio dal castello – uno dei complessi fortificati più estesi d’Europa – alla scoperta del quale si verrà accompagnati da guide locali qualificate, ripercorrendo la storia e l’architettura della corte di Ludovico il Moro: dalla torre del Maschio all’elegante Falconiera attribuita al Bramante, dalle imponenti Scuderie alla “Strada Coperta” e le strade sotterranee, opere di ingegneria militare uniche nel loro genere. L’itinerario mattutino si concluderà nella celebre Piazza Ducale, vero e proprio salotto rinascimentale progettato come scenografico

ingresso al castello.

Dopo la pausa per il pranzo libero, il programma pomeridiano proseguirà con la visita a due poli museali d’eccezione, situati entrambi all’interno del castello. I partecipanti avranno l’opportunità di esplorare il Museo Internazionale della Calzatura “Pietro Bertolini”, esposizione originale che traccia l’evoluzione storica e la tradizione di eccellenza del distretto calzaturiero vigevanese attraverso manufatti di ogni epoca e provenienza. A seguire, l’esperienza immersiva della “Leonardiana”, uno spazio museale interamente dedicato al genio di Leonardo da Vinci, che proprio a Vigevano soggiornò a lungo al servizio della corte degli Sforza, traendo profonda ispirazione per i suoi celebri taccuini.