Giustizia Civile, in Emilia Romagna giù l’arretrato: meno 33% a Piacenza

Il tribunale di Piacenza

La giustizia civile in Emilia-Romagna continua a ridurre in modo significativo il peso delle cause pendenti, confermando la regione tra le realtà più efficienti del Paese nella gestione dell’arretrato. Dall’analisi dei dati del Ministero della Giustizia emerge infatti un calo generalizzato dei procedimenti civili ancora aperti, accompagnato però da prestazioni differenti tra i vari uffici giudiziari e da alcuni segnali di rallentamento nei tribunali maggiormente esposti ai nuovi flussi di contenzioso. Il dato più rilevante riguarda il distretto della Corte d’Appello di Bologna, che passa da 14.989 procedimenti pendenti nel 2014 a 5.700 nel 2024, con una riduzione pari al 61,9%. Un risultato nettamente superiore alla media registrata a livello nazionale e che colloca l’Emilia-Romagna tra le aree più dinamiche nel processo di smaltimento dell’arretrato civile.

Tra i tribunali della regione spicca il risultato di Parma, che registra la riduzione più marcata dell’arretrato, passando da 15.788 procedimenti pendenti a 8.795, con un calo del 44,3%. Prestazioni particolarmente positive emergono anche a Reggio Emilia, dove le pendenze diminuiscono del 40%, e a Modena, che riduce il proprio stock del 39,1%. Seguono Piacenza (-33%), Forlì (-27,1%), Ferrara (-26,7%), Rimini (-25,6%) e Ravenna (-20,6%). Tutti gli uffici mostrano dunque un miglioramento significativo rispetto al quadro di dieci anni fa. «L’Emilia-Romagna conferma una capacità di risposta tra le più solide del Paese», osserva l’avvocato Antonello Martinez, presidente dell’Associazione Italiana Avvocati d’Impresa. «La riduzione delle pendenze è diffusa e interessa praticamente tutti i tribunali della regione, ma i dati mostrano anche come la tenuta del sistema dipenda sempre di più dalla capacità dei singoli uffici di gestire procedimenti caratterizzati da una crescente complessità tecnica e organizzativa».

La lettura dell’efficienza attraverso il clearance rate, l’indicatore che misura il rapporto tra procedimenti definiti e nuovi procedimenti iscritti, mostra una situazione generalmente positiva. Parma registra nel 2024 uno dei valori più elevati della regione (1,05), seguita da Rimini, Reggio Emilia, Modena e Piacenza, tutte sopra la soglia dell’unità. Ciò significa che questi tribunali continuano a definire più procedimenti di quanti ne ricevano, contribuendo ulteriormente alla riduzione dell’arretrato. Ferrara e Ravenna si collocano sostanzialmente in equilibrio, mentre Forlì presenta un valore lievemente inferiore a 1. Il dato più critico riguarda ancora Bologna, che si ferma a 0,88. In questo caso i procedimenti definiti risultano inferiori alle nuove iscrizioni, segnale di una pressione crescente che potrebbe limitare, nel medio periodo, la capacità di riduzione dello stock. Secondo Martinez, una delle principali chiavi di lettura dei fenomeni registrati negli ultimi anni riguarda l’evoluzione stessa del contenzioso civile. «Le riforme intervenute negli ultimi anni, comprese quelle che hanno interessato il diritto di famiglia e le procedure legate alla crisi d’impresa, hanno modificato in profondità la composizione dei flussi giudiziari. I procedimenti sono mediamente più complessi, richiedono attività istruttorie più articolate e incidono direttamente sugli indicatori di produttività degli uffici. È una trasformazione che interessa tutta l’Italia, ma che emerge con particolare evidenza nei territori economicamente più dinamici come l’Emilia-Romagna».