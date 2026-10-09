Giustizia e rivoluzione: incontro con l’avvocato Livio Podrecca

Stasera, venerdì 9 ottobre, alle ore 20.45, alla Casa delle Associazioni, in via Cornelio Musso 3 a Piacenza, si terrà l’incontro “La via giudiziaria alla rivoluzione. La giustizia ‘creativa’ e le sue conseguenze”. Relatore sarà l’avvocato Livio Podrecca, con Massimo Polledri nel ruolo di mentorship. Modera e Ignazio Cantoni. L’appuntamento fa parte del corso di formazione per politici controcorrente “Chi sbaglia storia sbaglia politica”, dedicato alla lettura della storia e alle radici culturali delle scelte politiche contemporanee.