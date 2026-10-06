Gli studenti del liceo Gioia raccontano le loro esperienze Erasmus+

Il Liceo Gioia partecipa all’iniziativa nazionale “Erasmusdays, 6 days to make Europe shine!”, promossa da Erasmus+.

La decima edizione degli #ErasmusDays, in programma in tutta Europa e oltre dal 12 al 17 ottobre, mette al centro i valori dell’Unione europea, come esperienza da vivere, e condividere, una base per lavorare sul futuro e far crescere l’appartenenza europea, anche grazie alle esperienze e ai progetti Erasmus+. Rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani, inclusi quelli delle minoranze: questi i valori fondanti dell’UE, sanciti dal Trattato sull’Unione Europea, la scuola vuole promuoverli attraverso la proposta di esperienze significative.

Il 12 ottobre, dalle 8 e 30 alle 13, nel salone monumentale di Palazzo Gotico, le studentesse e gli studenti presentano i progetti svolti e promuovono la partecipazione al programma. Le esperienze delle studentesse e degli studenti che hanno partecipato al programma Erasmus VET vengono condivise da chi le ha vissute, l’evento si svolge in due momenti successivi: dalle 8 e 30 alle 10 e 30 per un primo gruppo; dalle 11 alle 13 per un secondo gruppo. Ad animare l’evento sarà l’orchestra del Liceo Gioia, diretta dal prof. Franco Marzaroli.

Il Liceo ringrazia il comune di Piacenza, l’Assessore Francesco Brianzi e la Sindaca per la fattiva collaborazione nell’organizzazione e l’attenzione per la vita della scuola.