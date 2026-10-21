Ettore Gotti Tedeschi torna a Podenzano: sabato 24 ottobre un incontro dedicato al ruolo delle nazioni europee – Sabato 24 ottobre, alle ore 18, l’Auditorium comunale di Podenzano, in via Monte Grappa 100, ospiterà un nuovo incontro con Ettore Gotti Tedeschi, banchiere italiano ed ex presidente dello IOR (Istituto per le Opere di Religione). L’appuntamento, dal titolo “Origine e declino del potere delle nazioni europee”, sarà un’occasione per approfondire e riflettere sulle trasformazioni storiche, politiche ed economiche che hanno caratterizzato il continente europeo, analizzando le ragioni che hanno determinato l’affermazione delle grandi potenze europee e i processi che ne hanno progressivamente ridimensionato il ruolo nello scenario internazionale.

L’iniziativa segna l’avvio di un nuovo ciclo di incontri organizzato dall’Amministrazione comunale di Podenzano in collaborazione con Ettore Gotti Tedeschi, che torna a mettere a disposizione della comunità la propria esperienza e le proprie competenze per affrontare temi di grande attualità e interesse generale. Un percorso culturale che, incontro dopo incontro, sta diventando un appuntamento fisso e riconoscibile all’interno della proposta culturale del Comune di Podenzano, offrendo alla cittadinanza occasioni di approfondimento e confronto su questioni che riguardano la società contemporanea.

«Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al dottor Ettore Gotti Tedeschi per la grande disponibilità con cui, ancora una volta, ha accolto il nostro invito a proporre un ciclo di incontri per la comunità di Podenzano», dichiara Renato Lavezzi, assessore alla Cultura del Comune di Podenzano. «La sua volontà di condividere conoscenze, riflessioni ed esperienze rappresenta un’opportunità preziosa per il nostro territorio. Siamo particolarmente soddisfatti che questi appuntamenti stiano diventando una presenza costante nella nostra programmazione culturale. Come Assessorato rso le notizie quotidiane, ma suicrediamo molto nell’importanza di offrire occasioni di approfondimento su temi che spesso conosciamo attrave quali raramente abbiamo l’opportunità di soffermarci per comprenderne le origini e le implicazioni. Questi incontri vogliono essere proprio questo: momenti aperti a tutti, nei quali la cultura diventa uno strumento per leggere con maggiore consapevolezza la realtà che ci circonda». A sottolineare il valore dell’iniziativa è anche il sindaco di Podenzano, Riccardo Sparzagni: «Ringrazio il dottor Gotti Tedeschi per l’attenzione e la disponibilità che continua a dimostrare nei confronti della nostra comunità. La possibilità di ospitare personalità di grande esperienza e competenza è un valore aggiunto per Podenzano. Crediamo che anche un Comune delle nostre dimensioni possa e debba essere un luogo nel quale si affrontano i grandi temi del nostro tempo, favorendo il confronto e la partecipazione dei cittadini. Investire nella cultura significa anche creare queste opportunità, rendendole accessibili a tutti».