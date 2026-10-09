Grande Albergo Roma, il gruppo INCHotels festeggia in Terrazza i 10 anni di gestione

Un nuovo allestimento per celebrare dieci anni di gestione e ribadire il rapporto con la città e il lavoro di valorizzazione di uno degli spazi più caratteristici della città: la Terrazza al settimo piano del Grande Albergo Roma con il suo colpo d’occhio che abbraccia Palazzo Gotico, Palazzo Farnese, la chiesa di San Francesco e i tetti della città. A un decennio dall’inizio della gestione del gruppo INCHotels, gruppo alberghiero e turistico attivo tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia dai primi del Novecento, la Terrazza è stata oggetto di un intervento che ne ha aggiornato gli spazi mantenendone intatti l’identità e il fascino.

Il traguardo è stato celebrato con un cocktail party al quale hanno partecipato autorità, rappresentanti delle istituzioni, amici, fornitori e clienti dell’hotel. Un’occasione nella quale la famiglia Incerti ha ribadito la soddisfazione per l’investimento nel Grande Albergo Roma e, più in generale, per il legame costruito con Piacenza: «Siamo orgogliosi e felici di avere festeggiato con la città e con la comunità piacentina questa ricorrenza, in tanti hanno voluto condividere con noi questo traguardo. La vicinanza ricevuta da coloro che ci sono accanto conferma come la strada intrapresa sia apprezzata». Nel corso degli anni, il rapporto con il territorio si è consolidato, confermando il ruolo del Grande Albergo Roma come luogo di rappresentanza oltre che di accoglienza per turisti, visitatori e piacentini. L’hotel è uno spazio per l’ospitalità, ma anche per incontri di lavoro e meeting istituzionali, oltre che per chi desidera trascorrere in proprio tempo libero in Terrazza. L’offerta si è progressivamente ampliata, comprendendo colazioni, brunch, aperitivi e cene tanto che oggi la struttura è aperta alla città per 20 ore al giorno, oltre ad ospitare numerosi eventi privati e aziendali.