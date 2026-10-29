Grazzano Visconti si prepara al Natale, dal 14 novembre mercatini e tante iniziative

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Anche quest’anno, dal 14 novembre al 6 gennaio, il suggestivo borgo di Grazzano Visconti (Comune di Vigolzone, Piacenza) ospiterà i tradizionali mercatini e il villaggio natalizio, che ormai da diversi anni è diventato un appuntamento imperdibile per chi ama immergersi nella magica atmosfera del Natale. L’evento si svolgerà nelle giornate del 14, 15, 21, 22, 28 e 29 novembre, proseguirà poi il 5, 6, 7, 8, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 28, 29 e 30 dicembre e si concluderà a gennaio dall’1 fino al 6. Nelle giornate di apertura elencate l’orario sarà dalle 10 alle 19. Durante le date sopra indicate saranno sempre presenti gli iconici Mercatini di Natale, con abili hobbisti e artigiani da tutta Italia, ma anche diversi banchi enogastronomici pronti a soddisfare anche i palati più esigenti.

Accanto ai migliori artigiani e hobbisti tante attrazioni e attività dedicate a tutta la famiglia, sempre presenti in tutte le date di apertura. Il Villaggio di Natale ospiterà le attrazioni più amate: l’immancabile Casa di Babbo Natale, accompagnata dall’Ufficio Postale e la postazione per scrivere la propria letterina, il divertente Teatro di Natale con spettacoli di magia comica, il Circo degli Elfi con strabilianti spettacoli circensi, il Cinema di Natale con un’inedita storia natalizia e la Giostra Cavalli, per immergersi in un’atmosfera d’altri tempi. Ad accompagnare il Villaggio di Natale, l’immancabile Pista di Ghiaccio, il divertente scivolo Taboga, l’amatissimo Jumping e per finire un grande attesissimo ritorno di questa stagione: la Ruota Panoramica.

In tutte le date prima di Natale, inoltre, tanti intrattenimenti musicali diversi per accontentare tutti i nostri ospiti! Passeggiando per le vie del Borgo potrete assistere a meravigliosi cori gospel, abili bande musicale, spettacoli di Majorette, esibizioni dal vivo con violino e voce, show e musiche natalizie! Mercoledì 6 gennaio si chiude in bellezza con un altro importantissimo ospite che verrà a fare visita al Borgo di Grazzano Visconti: la Befana, che sta già preparando i dolcetti per tutti i bimbi che verranno a salutarla! Durante tutte le giornate di apertura ci sarà anche un’ampia offerta di street food con specialità sia dolci che salate, una selezione di ottime birre e bevande calde e un’area ristoro dove poter mangiare. L’ingresso all’evento generale e ai mercatini sarà sempre gratuito e senza bisogno di prenotazione. Le attrazioni saranno invece a pagamento, acquistabili direttamente in loco, sempre senza prenotazione.