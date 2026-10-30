Guerra Israele-Palestina: la scelta di Robi e Layla di non trasformare il dolore in vendetta

In un’epoca segnata da una profonda polarizzazione e dal perdurare delle violenze in Medio Oriente, venerdì 30 ottobre l’Auditorium Sant’Ilario di Piacenza si è trasformato in uno spazio di ascolto e commozione. L’evento pubblico “Dialoghi di pace: Parents Circle Families Forum”, promosso nell’ambito delle iniziative dedicate alla responsabilità civile e alla memoria, ha portato in città le voci di chi ha vissuto in prima persona la tragedia della guerra tra Israele e Palestina, ma ha scelto di non fare del proprio dolore un’arma di vendetta.

​L’incontro, introdotto dall’assessora alle politiche ambientali, partecipazione e identità territoriale Serena Groppelli, è stato moderato dallo scrittore ed ebraista Matteo Corradini, con la traduzione di Raffaella Scardi. In collegamento video si sono avuti i contributi di Layla e Robi, due rappresentanti del Parents Circle Families Forum (PCFF), l’organizzazione congiunta israelo-palestinese che dal 1995 riunisce oltre 800 famiglie accomunate dalla perdita di un familiare stretto a causa del conflitto.

​L’assessora Groppelli ha sottolineato la necessità di momenti di confronto quotidiani di fronte all’aggressività e alla violenza dei nostri tempi, ricordando come i conflitti non possano essere evitati, ma debbano sempre trovare una via di risoluzione. ​Matteo Corradini ha poi evidenziato l’importanza di proporre simili momenti di dialogo in una fase storica complessa. Ha affermato che è un periodo di polarizzazione che certamente divide non solo la popolazione europea, ma anche la possibilità di trovare una pace. Corradini ha richiamato l’attenzione sul circolo di violenza che da decenni macchia di sangue la regione e su come l’ascolto reciproco sia fondamentale, mettendo in guardia rispetto all’uso della memoria come pretesto di rivalsa. Ha spiegato infatti che in Europa siamo spesso abituati a fare memoria con senso di rivalsa e vendetta, e questo ci porta a pensare che ricordare faccia male in fondo, ma non è così.​

La parola è poi passata a Layla, che ha aperto il suo intervento precisando la natura profonda della loro presenza. Ha dichiarato che non sono lì per raccontare solo la loro storia, ma parlano a nome di migliaia di persone che ora non hanno voce. Layla ha ripercorso la propria giovinezza, il desiderio coltivato fin dall’infanzia di tornare nella terra dei suoi genitori e il rientro in Palestina nel 1999. Un percorso di felicità spezzato nel 2002 durante la Seconda Intifada quando, a seguito dell’ingresso dei soldati e del lancio di gas lacrimogeni nel suo villaggio, il figlio si è svegliato in gravi condizioni ed è deceduto dopo che la famiglia è stata trattenuta per oltre cinque ore senza poter raggiungere l’ospedale.

​Attraversata inizialmente da una rabbia profonda, Layla ha spiegato di non aver mai cercato la vendetta, consapevole che nulla avrebbe potuto riportarle il figlio. Dopo 16 anni di silenzio e timori, l’incontro con il Parents Circle le ha permesso di aprirsi e di iniziare a parlare della sua perdita anche agli altri figli. Ha raccontato che quando si è unita al progetto, ascoltando in una conferenza le esperienze degli israeliani, ha capito che erano umani come lei, che avevano avuto lutti come lei ed erano persone come lei, a prescindere dalle parti del conflitto. Descrivendo gli incontri svolti tra palestinesi e israeliani, ha aggiunto che non è mai stata una contestazione di dolore tra persone, ma era un pretesto per comprendersi e ritrovarsi nei dolori dell’altro, ricordando la commozione e l’abbraccio di una donna israeliana che le ha chiesto scusa a nome del proprio popolo.

​Anche Robi ha testimoniato la forza della riconciliazione rispetto alla dinamica dell’odio. Riflettendo sulla tragedia della perdita, ha ricordato che il lutto e la sofferenza non portano mai bandiere e che tutti i genitori provano lo stesso dolore.

​Robi ha raccontato di aver scritto una lettera all’uomo che aveva ucciso suo figlio, un ragazzo che non voleva prestare servizio militare nei territori occupati, e di come la risposta ricevuta, carica di motivazioni ideologiche e di rivendicazioni, la abbia paradossalmente alleggerita. Ha spiegato che quel messaggio l’ha liberata dall’essere una vittima. Ha poi ricordato che la loro voce è l’espressione di una rete ben più ampia, affermando che non sono solo due persone singole ma fanno parte di mille famiglie e che dal 7 ottobre centinaia di persone si sono unite a loro, un vero miracolo nel grande schema del male che li ha uniti. E ha lanciato un appello diretto al pubblico e alla comunità internazionale: invece di prendere parte per l’una o per l’altra fazione, occorre informarsi, imparare e sostenere attivamente le organizzazioni pacifiche sul campo che spesso lavorano senza fondi e senza visibilità.