Hub urbano, aperto il bando da 400mila euro per negozi, botteghe e pubblici esercizi

Entro l’11 gennaio 2027 sarà possibile aderire al bando con cui il Comune di Piacenza mette a disposizione 400mila euro di contributi a fondo perduto per qualificare e innovare le attività economiche e favorire l’insediamento di nuove imprese all’interno dell’Hub urbano della città di Piacenza, interessato dal progetto “Trame urbane. Rigenerare spazi, attivare comunità”. Le risorse, messe a disposizione dal Comune e dalla Regione Emilia-Romagna, verranno assegnate alle micro, piccole e medie imprese, già attive o di nuovo insediamento, con sede operativa nel perimetro dell’Hub (LA MAPPA): commercio di vicinato, artigianato, somministrazione di alimenti e bevande e servizi. Sono privilegiate le attività con vetrina al piano terra; ammessi anche gli operatori su area pubblica con posteggio nell’area. È richiesta l’adesione all’accordo di partenariato dell’Hub, possibile fino alla scadenza del bando. “Con questo bando – spiega l’assessore allo Sviluppo e valorizzazione commerciale, Simone Fornasari – trasformiamo il riconoscimento dell’Hub urbano in risorse concrete per chi ogni giorno tiene aperta una vetrina e per chi vuole investire in città. Sosteniamo le attività di vicinato, un presidio di vitalità, e puntiamo a restituire una funzione agli spazi oggi vuoti, dando fiducia ai giovani e alle donne che scelgono di fare impresa a Piacenza”.

Il contributo copre il 60% delle spese ammissibili, da un minimo di 3mila a un massimo di 20mila euro per unità locale, e sostiene esclusivamente investimenti: apertura, ristrutturazione e ammodernamento dei locali, acquisto di attrezzature, impianti e arredi, rinnovo di vetrine e insegne, digitalizzazione e innovazione dell’offerta. Una commissione valuterà le domande e formerà una graduatoria; saranno assegnati massimo 100 punti: a chi riutilizza locali commerciali sfitti da almeno 6 mesi, fino a 30 punti; altri 30 punti premiano la qualità del progetto (sostenibilità, innovazione tecnologica, accessibilità, valorizzazione dell’enogastronomia locale e dell’artigianato artistico e tradizionale). Punti aggiuntivi sono previsti per l’imprenditoria giovanile e femminile e per le start up innovative. Il bando completo e gli allegati sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Piacenza www.comune.piacenza.it.