I boschi più fitti sono a Ottone con l’86 per cento di territorio “coperto”

In Emilia-Romagna, il bosco più fitto ha un indirizzo preciso: l’Appennino di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. I primi tre Comuni della regione per boscosità sono tutti nel territorio di Visit Emilia. Ottone è quello della provincia di Piacenza con la percentuale più elevata del territorio coperta da bosco, l’86,2%.

La Regione Emilia-Romagna ha aggiornato la tabella dei coefficienti di boscosità di tutti i suoi Comuni, cioè la percentuale di territorio comunale coperta da bosco. I dati, approvati con la determinazione regionale n. 6273 del 31 marzo 2026, arrivano dall’elaborazione della nuova Carta forestale regionale 2025. E la classifica che ne viene fuori ha un sapore molto emiliano: sul podio salgono Bedonia (88,1%), Tornolo (87,3%) e Ottone (86,2%). I primi due nell’Alta Val Taro, in provincia di Parma; il terzo in alta Val Trebbia, in provincia di Piacenza. Tutti e tre nel territorio di Destinazione Turistica Emilia – Visit Emilia. Ma non è solo una questione di medaglie. Allargando lo sguardo, tra i primi dieci Comuni più boscosi dell’Emilia-Romagna sette sono nelle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, e tra i primi venti quattordici. Dopo il podio arrivano Cerignale (81,2%) e Zerba (80,4%), piccoli gioielli della montagna piacentina, poi Compiano (79,3%), Bardi e Berceto (entrambi al 78,0%), Valmozzola (77,9%) e Ferriere (77,6%). Basta scorrere l’elenco per fare un viaggio: Val Taro, Val Ceno, Val Trebbia, Val Nure, Val d’Aveto, le valli del Parma e dell’Enza.

Ogni provincia ha il suo campione. Nel Parmense è Bedonia, in testa all’intera regione, e la provincia di Parma conta da sola 18 Comuni in cui il bosco supera la metà del territorio, da Corniglio (76,1%) a Monchio delle Corti (74,6%), da Palanzano (74,0%) a Calestano (69,4%). Nel Piacentino svetta Ottone, seguito da una cordata di borghi d’alta valle come Corte Brugnatella (74,8%), Coli e Morfasso (67,9%), Farini (65,9%), Bettola (61,2%) e Bobbio (60,7%): 10 Comuni oltre il 50%. Nel Reggiano il primato va a Ventasso (74,1%), nel cuore del crinale e del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, seguito da Villa Minozzo (65,4%) e Vetto (55,7%). In tutto, nelle tre province, sono 31 su 132 i Comuni in cui più di un passo su due si muove all’ombra degli alberi. E il contrasto con la pianura rende il quadro ancora più affascinante: lungo il Po e nella Bassa il bosco si fa raro, sotto l’1% in diversi Comuni del Reggiano, e nelle tre città capoluogo resta tra l’1 e il 3%. In poche decine di chilometri si passa dalle golene del Grande Fiume a valli dove il verde copre quasi nove decimi del territorio. Una varietà che pochi luoghi in Europa possono raccontare in un solo viaggio.

«Questi numeri confermano quello che chi vive e chi visita la nostra montagna sa da sempre: l’Appennino emiliano è una grande foresta abitata» commenta Simone Fornasari, presidente di Visit Emilia. «Avere il podio regionale e sette dei primi dieci Comuni più boscosi dell’Emilia-Romagna è un motivo di orgoglio, ma soprattutto una responsabilità. Questi boschi sono un patrimonio di biodiversità, di acqua, di aria pulita, e sono anche la ragione per cui tanti viaggiatori scelgono di camminare, pedalare e fermarsi nei nostri borghi. La certificazione GSTC che abbiamo appena ottenuto ci chiede proprio questo: far conoscere questi luoghi senza consumarli, insieme alle comunità che se ne prendono cura ogni giorno».

Il dato si intreccia con un altro traguardo recente: Visit Emilia ha ottenuto la certificazione del GSTC – Global Sustainable Tourism Council, l’organismo internazionale che definisce gli standard mondiali del turismo sostenibile. Con le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, circa 8.324 km² e 1,28 milioni di abitanti, è diventata la destinazione certificata più ampia del mondo occidentale. Il riconoscimento, rilasciato dall’ente certificatore Vireo con l’accompagnamento di Virtou, è nato nell’ambito del progetto Emilia sostenibile, dopo un anno di lavoro e 24 incontri partecipati sul territorio. Tra i criteri GSTC c’è proprio la sostenibilità ambientale, dalla tutela dei parchi alla gestione delle risorse naturali.

Fonte dei dati: Regione Emilia-Romagna, tabella dei coefficienti di boscosità dei Comuni, determinazione n. 6273 del 31/03/2026, su dati della Carta forestale regionale 2025. Per info: www.visitemilia.com

BOSCOSITÀ DEI COMUNI DI VISIT EMILIA – Scheda rapida Fonte: Regione Emilia-Romagna, determinazione n. 6273 del 31/03/2026 (Carta forestale regionale 2025, aggiornamento marzo 2026) Coefficiente di boscosità: percentuale della superficie comunale coperta da bosco

Comuni considerati: 132 (46 in provincia di Piacenza, 44 di Parma, 42 di Reggio Emilia)

Podio regionale: Bedonia (PR) 88,1%, Tornolo (PR) 87,3%, Ottone (PC) 86,2%

Nella top 10 regionale: 7 Comuni di Visit Emilia; nella top 20: 14

Comuni con oltre il 50% di bosco: 31 (18 Parma, 10 Piacenza, 3 Reggio Emilia)

I dieci Comuni più boscosi di Visit Emilia

Bedonia (PR): 88,1%

Tornolo (PR): 87,3%

Ottone (PC): 86,2%

Cerignale (PC): 81,2%

Zerba (PC): 80,4%

Compiano (PR): 79,3%

Bardi (PR): 78,0%

Berceto (PR): 78,0%

Valmozzola (PR): 77,9%

Ferriere (PC): 77,6%

Il primo Comune per provincia

Parma: Bedonia, 88,1% (1° in regione)

Piacenza: Ottone, 86,2% (3° in regione)

Reggio Emilia: Ventasso, 74,1%