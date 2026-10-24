I campioni d’Italia domano i Lyons a Reggio Emilia (47 – 19)

Lyons coraggiosi e determinati a Reggio Emilia, ma i campioni d’Italia dettano legge e non lasciano scampo ai bianconeri. Il Valorugby, deciso a tornare alla vittoria, ha fatto valere la propria legge con sette mete marcate, a fronte delle tre segnate dai Lyons, a cui resta il rammarico per un punto di bonus mancato per pochi metri nel finale. Un’altra buona prova per i Leoni, che oggi schieravano 12 giocatori formati in casa al cospetto della squadra più forte d’Italia, senza minimamente sfigurare.

Apre le danze il Valorugby con la meta di Colombo al 7’ al termine di una lunga azione manovrata; lo spartito si ripete al 15’, con la mischia reggiana che fa la voce grossa e lo stesso Colombo liberato all’ala per la seconda segnatura. I Lyons si fanno vedere in attacco, ma un paio di errori li costringono ancora il palo, mentre i padroni di casa sono chirurgici a punire i Leoni con un’azione potente che porta alla terza meta al 31’. I Leoni alzano la testa al 36’, con Capitan Moretto che alza il pallone dalla mischia e lancia in meta Matteo Gaetano. Prima dell’intervallo c’è tempo per l’ultimo assalto del Valorugby, che firma la quarta segnatura dei suoi.