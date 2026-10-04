I risultati delle amichevoli delle formazioni Vap

U19

Vero Volley Milano – Volley Academy Piacenza 3-2

(25-14; 25-20; 25-22; 19-25; 20-25)

Volley Academy Piacenza: Momo, Carlà (L), Lunardini, Lamberti, Mosetti, Agosto, Di Luzio, Fenzio, Abondio, Olivi, Lara-Fondin, De Servi, Ferri (L), Carli, Isitor. All. Michele Fanni, Paolo Bergamaschi

Prestazione opaca da parte delle ragazze di coach Fanni, in parte dovuta anche allo scotto di giocare in un palazzetto della serie A, dotato di spazi enormi. Non al meglio il lavoro svolto sulla battuta e poca incisività in attacco dove è mancata una continuità diretta. “Arriviamo da un periodo di lavoro molto intenso – spiega coach Fanni – sia dal punto di vista fisico che tecnico e quindi ben vengano i prossimi due giorni di riposo che serviranno a ricariche le pile per poi meglio ripartire nell’ultima settima di avvicinamento al campionato (U19 e B1)”.

U17

In Volley Piemonte – Volley Academy Piacenza 3-2

(25-23; 13-25; 25-20; 25-11; 13-15)

Volley Academy Piacenza: Fortunato, Riccardi, Clini (L), Sposimo, Bimbi, Tencati, Carciani, Sorsi, Compaore, Mosetti, Fagiani (L), De Servi, Carli, Isitor P., Paganini, Sarasini. All. Donato Maggipinto, Renato D’Angionella

Nell’amichevole di ritorno con le giovani avversarie piemontesi, giocata in trasferta, la squadra di Donato Maggipinto esce battuta per 3-2 ma il risultato non rappresenta sicuramente un passo indietro rispetto al percorso di preparazione al campionato (U17 e Serie C). La gara ha infatti offerto parecchi momenti di gioco spettacolare e divertente, evidenziando da parte delle giocatrici ospiti alta concentrazione e massimo impegno.

U15

Arena Volley Verona – Volley Academy Piacenza 5-0

(25-20; 25-17; 25-23; 25-19; 25-20)

Volley Academy Piacenza: Fraschini, Paternazzi, La Malfa, Janicijevic, Villa (L), Gariano, Teggi, Casella, Lamberti (L), Scaglia, Isitor P., Garofalo, Dossena, Lori. All. Simone Mazza, Giulia Gandolfi

Un buon allenamento per le ragazze di coach Simone Mazza opposte a un’Arena Verona più avanti nella preparazione. “Tutte le ragazze hanno trovato ampio spazio nell’arco della gara – ha commentato l’allenatore della VAP under 15 – e mi è piaciuta la consapevolezza dei propri punti di forza mostrati da chi è stata chiamata in causa. Forse avremmo potuto osare di più nei fondamentali dove lamentiamo ancora qualche imprecisione ma nel complesso è stato un buon test, specie in relazione all’abilità evidenziata dalla squadra avversaria”.

Ufficio Stampa – Volley Academy Piacenza