IA e benessere professionale nell’era digitale, un laboratorio a Tutor Fiorenzuola

Come può l’intelligenza artificiale trasformare il nostro modo di lavorare? E, soprattutto, come possiamo utilizzarla per migliorare l’organizzazione delle attività professionali, ottimizzare i processi e dedicare più tempo alla qualità del lavoro e al benessere delle persone? A queste domande vuole rispondere l’incontro “IA, Professioni e Benessere: Riprogettare il lavoro dell’uomo nell’era digitale”, in programma mercoledì 4 novembre, alle ore 17 nella sede di Tutor in via Boiardi, 5 a Fiorenzuola d’Arda. L’iniziativa si inserisce nel cartellone del Festival della Cultura Tecnica 2026 della Provincia di Piacenza e propone un laboratorio orientativo aperto a tutti, pensato per professionisti, giovani e per chi desidera comprendere meglio le opportunità offerte dalle nuove tecnologie nel mondo del lavoro.