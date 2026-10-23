IA e benessere professionale nell’era digitale, un laboratorio a Tutor Fiorenzuola
L’iniziativa si inserisce nel cartellone del Festival della Cultura Tecnica 2026 della Provincia di Piacenza
Come può l’intelligenza artificiale trasformare il nostro modo di lavorare? E, soprattutto, come possiamo utilizzarla per migliorare l’organizzazione delle attività professionali, ottimizzare i processi e dedicare più tempo alla qualità del lavoro e al benessere delle persone? A queste domande vuole rispondere l’incontro “IA, Professioni e Benessere: Riprogettare il lavoro dell’uomo nell’era digitale”, in programma mercoledì 4 novembre, alle ore 17 nella sede di Tutor in via Boiardi, 5 a Fiorenzuola d’Arda. L’iniziativa si inserisce nel cartellone del Festival della Cultura Tecnica 2026 della Provincia di Piacenza e propone un laboratorio orientativo aperto a tutti, pensato per professionisti, giovani e per chi desidera comprendere meglio le opportunità offerte dalle nuove tecnologie nel mondo del lavoro.
Il laboratorio nasce proprio con un obiettivo ben definito: esplorare come l’intelligenza artificiale possa diventare un alleato nella progettazione della propria attività professionale, aiutando a organizzare meglio il lavoro e a dedicare maggiore attenzione alla qualità dei servizi offerti e dei risultati realizzati. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, ma l’iscrizione è obbligatoria. Per partecipare è necessario iscriversi entro venerdì 30 ottobre 2026 alle ore 13.00, telefonando allo 0523 981080 o scrivendo una mail a corsi@tutorspa.it.