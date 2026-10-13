Il 15 ottobre una candela per fare luce sul lutto perinatale e infantile

“Un gesto semplice, ma profondamente sentito e sincero – sottolinea l’assessora alle Politiche per la Famiglia Nicoletta Corvi – che quella sera unirà tutto il mondo, generando una e vera e propria onda che segue il fuso orario dei diversi Paesi. La luce diventa un simbolo di vicinanza, solidarietà ed empatia: un modo per esprimere la comprensione di un dolore incommensurabile, che richiede ascolto e sostegno laddove è facile, invece, che la fragilità rischi di generare chiusura e solitudine. Ed è con questa consapevolezza che il Centro per le Famiglie ha attivato uno sportello di ascolto psicologico per coloro che affrontano l’esperienza del lutto perinatale – non solo genitori ma anche nonni, parenti e amici – operativo tutto l’anno, Un servizio cui si può accedere presso la sede della Galleria del Sole alla Farnesiana, concordando un un appuntamento telefonicamente al 0523-492380 o, via e-mail, informafamiglie@comune.piacenza.it, oppure anche tramite Whatsapp, al numero 349-7627122. Anche Palazzo Farnese, nella serata del 15 ottobre, si illuminerà di blu, il colore scelto come emblema dell’iniziativa: un richiamo collettivo alla sensibilità condivisa di famiglie, operatori e istituzioni di fronte alla complessità del lutto perinatale e, al tempo stesso, un omaggio nella tonalità del cielo e dei sogni, in ricordo di tutti i bambini il cui viaggio nella vita si è interrotto troppo presto.