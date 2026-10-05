Il campionato si avvicina, al gruppo Gas Sales si unisce Iyegbekedo

Gas Sales, settima settimana di lavoro: arriva Iyegbekedo. Mercoledì allenamento congiunto con Cuneo, nel week end si gioca a Cagliari – Archiviata con esito positivo anche la sesta uscita stagionale della preseason con la vittoria al Memorial Masiera di Schio, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si appresta ad affrontare oggi, con una seduta di lavoro, la settima settimana di preparazione che porta mercoledì 7 ottobre un allenamento congiunto al PalabancaSport (ore 17) con Acqua Sant’Anna Cuneo e nel week end la partecipazione alla Sardinia International Volley Cup 2026 che si giocherà a Cagliari. Da martedì al gruppo si è aggregherà anche il centrale francese Daniel Iyegbekedo e così coach Boninfante potrà avere a disposizione l’intero roster ad eccezione di Cooper Robinson che sta seguendo un lavoro differenziato per recuperare dopo l’intervento al ginocchio destro.

Alla Sardinia International Volley Cup 2026 partecipano oltre a Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Itas Trentino, i tedeschi del SVG Luneburg e la formazione ceca Volejbalovy Klub Karlovarsko. I biancorossi in semifinale sabato 10 ottobre alle ore 16.00 affronteranno il Luneburg, un remake dell’ultima finale di CEV Volleyball Cup. La preparazione della formazione biancorossa entra in una fase sempre più significativa: dopo aver superato positivamente i primi test stagionali, l’obiettivo è continuare il percorso di crescita attraverso confronti di livello che possano offrire indicazioni concrete allo staff tecnico e permettere alla squadra di arrivare nelle migliori condizioni all’esordio ufficiale della stagione.

E mentre prosegue la campagna abbonamenti, da lunedì 5 ottobre, sarà possibile ritirare le tessere acquistate presso gli Uffici di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza in Viale dell’Artigianato 26 – Piacenza. Gli orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12, il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17. Eccezionalmente, solo giovedì 8 ottobre, la consegna è prevista dalle ore 10 alle ore 12 e venerdì 9 ottobre dalle ore 15 alle ore 17.

Programma di lavoro settimanale

Lunedì: riposo; pesi e palla

Martedì: riposo; palla

Mercoledì: pesi; alle ore 17 allenamento congiunto con Acqua Sant’Anna Cuneo

Giovedì: partenza per Cagliari

Venerdì: allenamento a Cagliari

Sabato: ore 16 semifinale della Sardinia International Volley Cup 2026 con SVG Luneburg

Domenica: ore 15 finale 3-4 posto; ore 17.30 finale 1-2 posto